La influencer Solange Janssens abre un espacio de barre, el deporte de moda, en Málaga: une el ballet y el yoga

La influencer almuñequera Solange Janssens está a punto de abrir en la ciudad de Málaga su cuarto centro Elevé House donde se impartirá elevé, una metodología enmarcada en el barre, el deporte de moda que combina el yoga y el pilates con una disciplina clásica de la danza: el ballet. Se trata de un tipo de entrenamiento físico de bajo impacto y alta intensidad, para fortalecer, tonificar y estilizar el cuerpo sin demasiadas sobrecargas.

Elevé House 4.0 se encontrará en la calle Realenga de San Luis, número 28, dentro del centro de danza Muévete y las reservas de plaza en los doce grupos que se han creado ya están disponibles en el Instagram de la marca. La influencer, que también regenta una Escuela de Danza Profesional en Almuñécar, ya cuenta, sumando este, con cuatro centros de su proyecto Elevé House: los otros están en Nerja, Granada y Almuñécar.

Este tipo de entrenamiento está muy en tendencia y se centra en ejercicios isométricos, pequeños y repetitivos. Según figura en la web, el nombre de Elevé está inspirado en el movimiento del ballet que eleva el cuerpo hacia arriba y que refleja su propósito: "elevar la energía, la mente y el espíritu a través del movimiento consciente".

De inicio, todo apunta a que estará abierto en Málaga a partir de febrero y ya están disponibles en sus redes sociales todos los horarios disponibles. Se reservarán plazas por turnos que se organizarán en dos clases a la semana, tanto por la mañana como por la tarde.

Según ha explicado Janssens en sus redes sociales, hizo una encuesta sobre los lugares en los que sus seguidoras querían que abriera Elevé House y Málaga, sin duda, fue una de las opciones más votadas, por lo que no dudaron ni un segundo en dar el paso.

Además de una cadena de centros de barre, Elevé House también es una marca de deporte que nació el verano pasado, pensada para practicar barre. La segunda colección de conjuntos deportivos salió a la luz hace unos días y ha recibido el nombre de Pantone.