Ya es oficial: reordenación del tráfico en Armengual de la Mota e Hilera por las obras del Metro de Málaga

Imagen del inicio de los trabajos de excavación del túnel del Metro de Málaga al Civil.

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga reordena el tráfico en Armengual de la Mota e Hilera desde el 1 de febrero por las obras de ampliación de la Línea 2 del Metro. Los dos carriles en sentido sur de Armengual de la Mota se desplazan hacia la margen oeste entre Hilera y avenida de Andalucía, manteniendo operativos ambos carriles. Se mantienen los desvíos y movimientos alternativos habituales en el entorno, así como la conexión entre los tramos norte y sur de Armengual de la Mota. La ampliación de la Línea 2 incluye 1,8 kilómetros subterráneos y tres nuevas estaciones, estimando un aumento de más de 4,7 millones de viajes al año.

La ampliación de la Línea 2 del Metro de Málaga, que conectará el centro de la ciudad con el Hospital Civil, sigue su curso. Con motivo del avance de estas obras, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, ha anunciado una reordenación del tráfico rodado en el entorno de las calles Armengual de la Mota e Hilera a partir del próximo domingo, 1 de febrero.

Según la Delegación municipal, se desplazarán los dos carriles de circulación en sentido sur de la calle Armengual de la Mota, en el tramo comprendido entre las calles Hilera y avenida de Andalucía, hacia la margen oeste de la vía, manteniendo operativos ambos carriles. El objetivo es facilitar las tareas de obra civil sin reducir la capacidad del tráfico en esta arteria principal.

El resto de los desvíos de tráfico se mantienen con la configuración actual, y se recuerda a los conductores que siguen vigentes varios movimientos alternativos en el entorno: la incorporación desde Armengual de la Mota en sentido norte hacia Hilera sentido este; el giro desde Hilera sentido oeste hacia Armengual de la Mota sentido norte; así como el giro desde Hilera sentido este hacia Armengual de la Mota sentido sur.

Asimismo, se conserva la conexión directa entre los tramos de Armengual de la Mota situados al norte y al sur de Hilera en ambos sentidos, y un carril de circulación en sentido este de la calle Hilera en su intersección con Armengual de la Mota.

La ampliación de la Línea 2 contempla la construcción de 1,8 kilómetros de infraestructura subterránea y tres nuevas estaciones, y se espera que suponga un incremento de más de 4,7 millones de viajes al año en la red metropolitana una vez entre en servicio.

Esta prolongación, que discurre bajo las calles Armengual de la Mota, Hilera y Santa Elena, forma parte del primer tramo de las obras entre Guadalmedina e Hilera y continuará en los tramos siguientes hasta conectar con el Hospital Civil, beneficiando a un área densamente poblada del distrito Bailén-Miraflores.