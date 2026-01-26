La joya inmobiliaria de Málaga: Térmica Beach acelera para arrancar antes de Semana Santa con áticos por 5,3 millones

El avance en la comercialización de las viviendas premium de Térmica Beach, una de las joyas inmobiliarias que actualmente hay en el mercado en la capital de la Costa del Sol, acerca el inicio de las obras de construcción.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL MÁLAGA, la previsión es que el arranque formal de los trabajos de ejecución de la primera fase de la operación, asentada en la nueva Milla de Oro de Málaga, en la parte final del litoral oeste, tenga lugar antes de Semana Santa.

El paso adelante se produce en un momento clave en la venta de las 173 unidades residenciales que forman parte de la primera fase del proyecto promovido por Ginkgo y Aedas Homes.

Terraza de uno de los áticos de Térmica Beach, en la Milla de Oro de Málaga.

Conforme a los datos manejados por este periódico, del paquete global ya se ha cerrado la enajenación de 80 pisos (el 45% del total), con un acumulado cercano a los 90 millones de euros. El pasado mes de diciembre se puso en marcha la firma de contratos privados con los clientes. Ahora se está ultimando la financiación necesaria para iniciar las obras.

Es de destacar el peso que tiene el cliente nacional entre los compradores. En concreto, el 80% de las operaciones de compra corresponden a españoles y dentro de ese porcentaje, la mitad son malagueños.

Este reparto evidencia que el porcentaje de compradores internacionales es relativamente bajo. Algo que, según fuentes del mercado, puede variar en el momento en que han salido al mercado los inmuebles más exclusivos de la promoción.

Uno de los espacios interiores de Térmica Beach.

Entre las viviendas más caras destacan varios áticos dúplex que están en venta por encima de los 5 millones de euros.

El más caro alcanza 5.295.000 euros, mientras que otro dúplex se oferta por 4.950.000 euros, y dos más rondan los 4.975.000 y 3.690.000 euros, respectivamente.

Excluyendo estas unidades premium, el precio medio de las viviendas en Térmica Beach se sitúa en torno a 1,4 millones de euros, aunque también hay opciones más asequibles: por ejemplo, una vivienda de 1 dormitorio en planta cuarta cuesta 720.000 euros, mientras que otra similar en planta quinta asciende a 755.000 euros.

Licencia ya otorgada

Hay que recordar que los promotores de la operación recibieron el pasado mes de octubre la licencia de obras por parte de la Gerencia de Urbanismo. La intervención incluye, además de las 173 viviendas, 454 aparcamientos, 173 trasteros, 8 locales, 13 piscinas y la urbanización interior.

El presupuesto de ejecución material supera los 36,5 millones de euros, con un plazo de 30 meses. En cualquier caso, el permiso permite la división en dos fases.

La primera de ellas corresponde con la ejecución de los portales 1, 2, 3 y 4 y la urbanización (100 viviendas, 454 aparcamientos, 173 trasteros, 8 locales, 8 piscinas individuales y la urbanización con la piscina colectiva), mientras que la segunda corresponde a los portales 5, 6 y 7 (73 viviendas y 4 piscinas individuales).

Esta primera fase queda concentrada en una edificación de once alturas. La misma se completará con zonas comunes que incluyen una piscina, solárium, gimnasio, sauna, spa, coworking, club social, amplios jardines y espacios de juegos infantiles.