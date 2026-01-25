Los proyectos turísticos siguen conquistando el barrio malagueño de La Trinidad: esta es la última operación

Los proyectos inmobiliarios vinculados al sector turístico, ya sea en forma de hoteles, hostels, pisos o apartamentos siguen conquistando el popular barrio malagueño de La Trinidad.

El valor de este espacio, situado en la periferia del Centro histórico, se ha multiplicado en los últimos años ante la escasez de parcelas en el corazón mismo de la ciudad.

Y muestra de ello son las numerosas iniciativas impulsadas sobre parcelas baldías. El último ejemplo tiene como protagonista a una promotora de Barcelona, que acaba de poner la semilla para la construcción de un nuevo edificio de apartamentos turísticos en La Trinidad.

La iniciativa de Stay Together avanza ya con la tramitación de un estudio de detalle por parte del Ayuntamiento. El instrumento, aprobado inicialmente, ordena la edificación de un nuevo inmueble destinado a apartamentos turísticos en los números 6 y 8 de la calle Empedrada, en la esquina con la calle Jara.

El documento urbanístico se enmarca en un proyecto para la construcción de 12 apartamentos turísticos, distribuidos en dos plantas sobre rasante —planta baja más una— y una planta sótano, ajustándose a los parámetros de altura y volumetría establecidos por el planeamiento vigente.

Según la ordenación propuesta, la edificación contará con una altura máxima de PB+1, en coherencia con el plano de alturas del PERI Trinidad-Perchel y con el objetivo de integrarse en el entorno urbano existente.

Otro detalle de la parcela donde se levantará el nuevo edificio de apartamentos turísticos.

En este sentido, el diseño plantea que la altura de las cornisas se adapte a la de los edificios colindantes, reduciendo así el impacto visual sobre la calle, tal y como exige el planeamiento especial del ámbito.

La planta sótano se sitúa bajo rasante, mientras que la planta baja se desarrolla a una cota de +1,00 metro respecto al nivel de la calle.

En esta planta se ubican seis apartamentos turísticos, junto con las zonas comunes del edificio, que incluyen el núcleo de comunicación vertical, un pasillo de acceso y un patio interior. El acceso principal al inmueble se realiza por la calle Jara, mediante un portal situado junto a las medianeras de los números 1 y 3 de la calle Pizarro.

La ordenación de los espacios libres y patios garantiza que todas las viviendas dispongan de ventilación e iluminación natural en todas sus estancias vivideras, cumpliendo así con las ordenanzas urbanísticas y los requisitos de habitabilidad vigentes.

La planta primera reproduce el esquema de la planta inferior y alberga los otros seis apartamentos turísticos, organizados a lo largo de un distribuidor abierto al aire libre, lo que permite la entrada directa de luz natural y favorece la ventilación cruzada.

Estos apartamentos cuentan, además, con estancias vivideras vinculadas a los mismos, ubicadas en el aprovechamiento bajo cubierta.

Por encima de la altura reguladora únicamente se levantan cubiertas inclinadas sobre las viviendas, concentrándose la edificación en la parte oeste y sur de la parcela. El resto de la superficie se resuelve como cubierta plana, minimizando el volumen visible desde el espacio público.

En términos de edificabilidad, la superficie construida computable de la propuesta alcanza los 794,72 metros cuadrados, a los que se suman otros 294,34 metros cuadrados bajo rasante.

El estudio de detalle tiene como finalidad ajustar alineaciones, volúmenes y alturas para hacer viable la implantación del proyecto, asegurando su compatibilidad con el planeamiento urbanístico y la adecuada integración del edificio en uno de los entornos residenciales históricos de la capital malagueña.