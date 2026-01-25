Málaga abre la puerta a salvar del desguace coches abandonados para que la Policía Local los use para vigilancia

El Ayuntamiento de Málaga abre la puerta a utilizar vehículos retirados de la vía pública o abandonados para desempeñar servicios de paisano de la Policía Local.

Aunque se trata de una medida que aún no se ha puesto en práctica, el Consistorio cuenta ya con el respaldo normativo y legal para poder hacerlo. De este modo, se daría un uso alternativo a los vehículos que, hasta la fecha, se destinaban al desguace.

Y esto es posible siguiendo la nueva interpretación que hace la Ordenanza de Movilidad en base al artículo 106 de la Ley de Tráfico. Este precepto señala la posibilidad de dar una segunda vida a los coches abandonados pero en buen estado, de manera que ‘ayuden’ a funciones de vigilancia de tráfico y vehículos de paisano.

El movimiento municipal fue autorizado mediante resolución del alcalde, Francisco de la Torre, el pasado 10 de diciembre. En esta resolución se acordó delegar en la Concejalía de Movilidad la competencia para decidir sobre el destino alternativo de estos vehículos.

Para su reutilización, los automóviles deberán cumplir determinados requisitos, entre ellos encontrarse en condiciones óptimas de funcionamiento y superar un trámite administrativo que incluye el cambio de matrícula y otras gestiones legales.

El tratamiento residual de los vehículos, según establece la normativa, aplica a los automóviles que han permanecido más de dos meses retirados o inmovilizados sin que sus propietarios hayan reclamado su retirada, o que presentan desperfectos que impiden su desplazamiento. Hasta ahora, estos coches eran trasladados a Centros Autorizados de Tratamiento para su destrucción y descontaminación.

La iniciativa busca dar un uso útil a los vehículos que de otra forma quedarían abandonados, al tiempo que mejora la calidad ambiental y la ocupación de los estacionamientos en la ciudad.

Además, se prevé que la medida aporte recursos adicionales a la Policía Local, reforzando la vigilancia del tráfico sin necesidad de inversión en flota adicional.

Con esta medida, Málaga se convierte en una de las ciudades pioneras en España en aprovechar vehículos abandonados como herramienta de gestión de tráfico, un ejemplo de eficiencia administrativa y reutilización de recursos públicos.