Málaga sueña con enterrar el tráfico junto al Guadalmedina: planea dos túneles gigantes entre el puerto y Ciudad Jardín

El sueño de Málaga para transformar por completo el río Guadalmedina y su entorno más directo se amplía.

Y muestra de ello es que el Ayuntamiento ha tomado la decisión de ampliar el ámbito de estudio de las actuaciones de integración urbana del cauce urbano.

Esta macrooperación, cuyo coste puede rondar los 300 millones de euros, contempla la creación de espacios públicos y zonas de estancia a modo de plazas-puente con las que conectar las márgenes entre los puentes de Armiñán y Perchel y el soterramiento del tráfico en las vías laterales.

Es justo en este último escenario en el que el Consistorio quiere dar un paso más, planteando la elaboración de un nuevo estudio de movilidad que contemple la opción de construir los túneles viarios hasta el puerto.

De este modo se lograría el objetivo de que los dos ejes soterrados fuesen utilizados como vías principales de acceso al tráfico de mercancías.

Con este ajuste, el Ayuntamiento atiende una histórica demanda de la Autoridad Portuaria, que lleva años apuntando en esta dirección debido a la alta demanda de tráfico de vehículos que el recinto portuario espera recibir en los próximos años.

Imagen de uno de los espacios peatonales.

Por este motivo, atendiendo a la conveniencia de la conexión con las instalaciones del puerto, el ámbito de estudio del anteproyecto del Guadalmedina, que está en proceso de elaboración, se extenderá desde el puerto hasta Ciudad Jardín, contemplándose la posibilidad de ampliar la longitud de los túneles a proyectar.

Este incremento de la longitud de los túneles y el paso de mercancías, que obligaría a cambiar el sistema de ventilación (de un sistema longitudinal a transversal, de mayor complejidad), llevaría aparejada la necesidad de ensanchar la sección tipo del túnel.

Por ello, se deberá reestudiar el encaje de esta nueva sección con las diferentes infraestructuras e instalaciones soterradas existentes.

Además, se deberá incluir en el anteproyecto la demolición del tramo del túnel existente en la margen derecha del río entre los puentes de la Aurora y la Esperanza para construir uno nuevo adaptado a la normativa de seguridad vigente.

Más meses

Para poder incorporar estas modificaciones, se ha acordado con la empresa Esteyco (adjudicataria del contrato para la redacción del anteproyecto formalizado a través de Promálaga) una adenda al contrato, que conlleva un incremento de tres meses adicionales del plazo de ejecución (inicialmente eran 5 meses, ampliados en otros 2).

Esto hace que el periodo de elaboración del documento sea de 10 meses (hasta finales de mayo), mientras el presupuesto de adjudicación de 302.500 euros (IVA incluido) aumenta en 59.895 euros (IVA incluido).

Plazas-puente y zonas verdes

Con la integración urbana del Guadalmedina se pretende mejorar las conexiones entre las riberas y la permeabilidad de ambas zonas de la ciudad, siempre de forma compatible con el funcionamiento hidráulico del río.

La propuesta sobre la que se está trabajando contempla la conexión de los barrios de ribera mediante la configuración de cinco plazas-puente entre La Goleta y Santo Domingo.

Sección de una de las plazas-puente.

Según el planteamiento de Esteyco, tendrían forma de X y conectarán ambas márgenes del río a través de recorridos diagonales aportando espacios de estancia y zonas de juego en las mismas generando permeabilidad con el cauce, que combinará el canal de aguas bajas y espacios verdes con otros usos como actividades deportivas sin necesidad de elementos fijos que pudieran interferir en las condiciones hidráulicas del mismo. De este modo, se generarían unos 12.300 metros cuadrados de nuevo espacio público.

Además, se prevé la creación en el cauce de un parque verde entre el puente de Armiñán y la pasarela peatonal de El Perchel. En este sentido, la actuación integral contempla 76.115 metros cuadrados de espacio verde, de los que 28.215 se situarían en la urbanización de superficie (plazas-puente y los bulevares) y los 47.900 restantes en el lecho del río.

Sobre el cauce, se proyecta un parque lineal de 1.400 metros de longitud en el que se combinarán zonas de uso para la ciudadanía con un cauce central renaturalizado con vegetación autóctona, césped y acequias. A esta superficie de zonas verdes y de espacio ciudadano se sumarían las que se generarían con la prolongación de los túneles, que ampliarían la regeneración urbana integral del tramo más urbano del Guadalmedina.

Todas estas actuaciones se verán complementadas con intervenciones en las calles del entorno, tales como la avenida de Fátima y el Pasillo de Santo Domingo por la margen derecha; y la avenida de la Rosaleda y Pasillo de Santa Isabel por la izquierda, en donde se prevé el citado soterramiento de ambos viales para dar lugar a dos bulevares que junto a las plazas-puente y el río conformen un único espacio de uso ciudadano y un gran corredor verde.