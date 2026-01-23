Cuenta atrás para adjudicar el tramo final del Metro de Málaga al Civil: estas son todas las ofertas económicas

Imágenes de la llegada de la obra del Metro de Málaga a la calle Eugenio Gross.

El futuro del último tramo del Metro de Málaga hasta el futuro Nuevo Hospital empieza a quedar despejado.

Tras desvelarse días atrás los detalles de las ofertas técnicas de las 16 constructoras que pugnan por hacerse con el contrato, valorado inicialmente en casi 62 millones de euros (IVA incluido), ahora es posible conocer la propuesta económica.

La apertura del primero de los sobres colocaba a la unión temporal integrada por Dragados-Tecsa Empresa Constructora y Rialsa Obras a la cabeza, con 41,75 puntos, seguida muy de cerca de Sando, con 41,5 puntos.

Pero esta primera criba estaba condicionada a la apertura del sobre económico, fundamental en este tipo de licitaciones. Y ahora ya es posible poner números a las propuestas.

Este es el detalle completo de las valoraciones económicas y técnicas. De las mismas se desprende una reducción considerable, por cuanto la oferta media es de 40.645.442 euros, lejos de los 50.952.258 del precio inicial sin IVA:

UTE Dragados-Tecsa Empresa Constructora-Rialsa Obras : 39.360.619,37 euros/ 41,75 puntos

: 39.360.619,37 euros/ 41,75 puntos Construcciones Sánchez Domínguez (SANDO): 39.872.693,73 euros/ 41,5 puntos

UTE Ferrovial Construcción-Heliopol : 41.526.867,84 euros/ 39,49 puntos

UTE Obrascon Huarte Lain-Guamar : 40.471.379,00 euros/ 38,71 puntos

UTE Martín Casillas-Vías y Construcciones-CFVC Construcciones : 40.751.616,01 euros/ 38,63 puntos

UTE Azvi-Constructora San José : 41.729.899,37 euros/ 38,25 puntos

UTE Vilor Infraestructuras-Pavimentos Asfálticos Málaga : 40.450.995,00 euros/ 36,50 puntos

UTE Civilsur-Rover Infraestructuras-Puentes y Calzadas Infraestructuras : 40.160.569,82 euros/ 35,80 puntos

UTE FCC Construcción-Eiffage Infraestructuras-A. Canteras de Almargen : 39.406.400,00 euros/ 35,53 puntos

UTE Lantania-Adiante Infraestructuras-Jiménez y Carmona-DSV Empresa Constructora y Ferroviaria : 39.324.952,79 euros/ 35,15 puntos

UTE Comsa-Verosa Proyectos y Servicios : 40.410.034,18 euros/ 34,35 puntos

UTE Sacyr Construcción-Construcciones Maygar : 42.036.881,21 euros/ 34 puntos

UTE ASCH Infraestructuras y Servicios-CHM Obras e Infraestructuras-Construcciones Pérez Jiménez : 40.726.139,88 euros/ 33,48 puntos

UTE Hormigones Asfálticos Andaluces-Acciona Construcción : 41.750.280,27 euros/ 33,10 puntos

UTE Aldesa Construcciones-Coalvi-Arpo Empresa Constructora-Jarquil Construcción : 40.678.162,56 euros/ 32,21 puntos

UTE Sociedad Anónima de Obras y Servicios, Copasa-Firmes y Asfaltos del Sur: 41.775.756,40 euros/ 25,86 puntos

Atendiendo a las propuestas, la alianza encabezada por Dragados será la que asuma el contrato de esta tercera pieza del suburbano hacia la zona norte. Sin embargo, el propio acta admite la existencia de tres ofertas temerarias.

Y la de Dragados-Tecsa Empresa Constructora-Rialsa Obras es una de ellas. A esta hay que sumar las de UTE FCC Construcción-Eiffage Infraestructuras-A. Canteras de Almargen y Lantania-Adiante Infraestructuras-Jiménez y Carmona-DSV Empresa Constructora y Ferroviaria.

Todas ellas tienen ahora un plazo para justificar sus ofertas, ya que en caso contrario serían excluidas del proceso.

Detalles de la obra

El plazo que se maneja para la construcción de este tramo es de 36 meses. Esta parte del recorrido tiene 510 metros de longitud. El trazado pasará bajo Eugenio Gross, Blas de Lezo y la avenida de Simón Bolívar.

El contrato incluye la ejecución de la estación Hospital Civil, que dará servicio al futuro Nuevo Hospital de Málaga, a los equipamientos del Hospital Civil y Materno, así como a los vecinos del distrito de Bailén-Miraflores, el cuarto más poblado de la capital.

Este tercer tramo se ejecutará mediante el sistema Cut&Cover, al igual que se ha hecho en los anteriores. Este método constructivo consiste en la ejecución de pantallas para delimitar el recinto del túnel y la estación, la reposición de la superficie con una losa de cubierta y, posteriormente, la excavación en su interior.

Además de la obra civil, el contrato incluye la instalación de la superestructura de vía (carriles y aparatos de vía por los que circularán los trenes), así como la reposición de la urbanización afectada.

Con esta licitación, la prolongación del Metro entre Guadalmedina y Hospital Civil quedará completamente en carga, sumando un total de 1,8 kilómetros y tres estaciones.

Se estima que esta extensión aporte alrededor de 3,5 millones de usuarios adicionales al año a la red de Metro, que ya alcanzó una demanda récord de 18,2 millones de pasajeros en 2024.