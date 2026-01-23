Cajamar, dispuesta a aportar 40 millones para bautizar con su nombre el Auditorio de la Música de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Cajamar está dispuesta a aportar 40 millones de euros para que el Auditorio de la Música de Málaga lleve su nombre. El Ayuntamiento busca financiación privada a través de patrocinios y la creación de un Club de Fundadores con aportaciones de al menos 2 millones de euros por entidad. El nombre del auditorio completo se valora inicialmente en 40 millones, la sala principal en 15 millones, y la secundaria, así como el tour turístico, en 5 millones cada uno. El alcalde espera recaudar hasta 150 millones de euros por vías externas, contando con el apoyo económico de la Junta de Andalucía y la Diputación, pero sin respaldo del Ministerio de Cultura.

Importante novedad en el futuro del Auditorio de la Música de Málaga. El alcalde, Francisco de la Torre, ha confirmado este viernes que la entidad financiera Cajamar ha mostrado su disposición a bautizar con su nombre el equipamiento cultural a cambio de una aportación de 40 millones de euros.

La colaboración privada, por medio de patrocinios o la pertenencia a un club de fundadores, es una de las vías de financiación abiertas por De la Torre para rebajar el peso económico que tienen que asumir las Administraciones públicas en una operación cercana a los 209 millones.

El veterano regidor, que ha convertido el Auditorio en el gran proyecto del presente mandato, ha insistido en que su intención es la de licitar las obras "en pocas semanas".

"Estamos estudiando cómo hacerlo", ha explicado a preguntas de los medios de comunicación, aludiendo a la necesidad de buscar la fórmula más beneficiosa desde el punto de vista fiscal.

Por otro lado, el alcalde ha informado de que sigue en la búsqueda de entidades privadas dispuestas a participar económicamente.

Para ello, ya ha empezado a recibir muestras de interés de algunas con capacidad de aportar los 2 millones de euros exigidos para formar parte del denominado Club de Fundadores.

Al tiempo, el Consistorio maneja la idea de adjudicar mediante concurso los nombres de los diferentes espacios del Auditorio de la Música.

En este sentido, se tasa inicialmente en 40 millones el nombre del complejo en su totalidad. La cifra baja a 15 millones en el caso del nombramiento de la sala principal del equipamiento, y a 5 millones en el caso de la sala secundaria. Otros 5 millones se pueden ingresar por el tour turístico que se prevé en el interior del edificio.

La intención del alcalde es que al menos 150 millones de euros puedan proceder de esta vía externa. Una cuantía a repartir entre 20 y 30 firmas.

Hasta el momento, el alcalde dispone del compromiso económico de la Junta de Andalucía y de la Diputación provincial. Por el contrario, pese a sus numerosos intentos, el Ministerio de Cultura sigue cerrado en banda y se opone a financiar el proyecto.

El futuro Auditorio, cuyo diseño fue actualizado, estaría conformado por cinco piezas separadas y con tipologías estructurales distintas. Dependiendo de la configuración de la Sala Principal, ya sea para ópera o para usos como auditorio, las butacas oscilan entre 1.622 y 1.905. Asimismo, la Sala de Música de Cámara tiene una variable configuración de las 465 butacas de ocupación máxima a las 75 butacas de ocupación mínima.