La tecnológica IONIK elige el edificio Ágora como nueva sede en Málaga y alquila una planta completa

Infografía del edificio Ágora, en el litoral oeste de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA La tecnológica IONIK unificará sus dos oficinas en Málaga en una nueva sede ubicada en una planta completa del edificio Ágora, con unos 1.800 metros cuadrados. El edificio Ágora, situado en el litoral oeste de Málaga y construido por Grupo Insur, destaca por su calidad, sostenibilidad y ubicación privilegiada frente al mar. IONIK, especializada en soluciones digitales avanzadas para sectores estratégicos, busca potenciar la colaboración entre equipos y consolidar su crecimiento en la región. El edificio Ágora contará con certificaciones BREEAM, WELL y WIRESCORED y estará terminado en enero de 2026, ofreciendo oficinas, restaurante y rooftop para eventos.

El vanguardista edificio de oficinas Ágora, construido por Grupo Insur en el litoral oeste de Málaga capital, sigue llenándose.

Al desembarco anunciado a finales del año pasado de OneCoWork se le une ahora el de la tecnológica IONIK. Esta firma, especializada en soluciones digitales avanzadas en tecnologías de la información para impulsar la innovación en sectores estratégicos, pasará a tener en este inmueble su nueva sede.

Según han informado desde Savills, responsable de la comercialización, IONIK ha decidido unificar las dos oficinas que mantenía en la capital de la Costa del Sol en un único espacio mediante el alquiler de una planta completa.

En concreto, va a disponer de unos 1.800 metros cuadrados de Ágora. Con ello, la compañía busca potenciar la colaboración entre equipos y consolidar su crecimiento en la región.

"En la última década y de manera ascendente, Málaga ha ido consolidándose como hub tecnológico europeo, con una demanda liderada por empresas del sector tech y con amplia presencia internacional", explica Aranzazu García, responsable de Oficinas en Savills Andalucía.

Situado en la nueva zona Prime del litoral oeste, frente al mar, Ágora se posiciona como un referente en calidad y sostenibilidad en un mercado con una disponibilidad inferior al 3% en el distrito Prime-CBD.

El edificio, que estará terminado en enero de 2026, cuenta con más de 9.000 metros cuadrados de superficie alquilable en seis plantas de oficinas, un local comercial destinado a restauración y un espectacular rooftop para eventos.

Además, dispone de certificaciones BREEAM, WELL y WIRESCORED, que garantizan los más altos estándares para empresas y empleados.

Ionik proporciona soluciones de TI innovadoras para entornos empresariales y corporativos, mejorando la eficiencia operativa.

Su experiencia en sistemas empresariales y en seguridad de la información garantiza una protección de datos sólida y el cumplimiento normativo para sus clientes. Además, mediante una gestión de proyectos eficaz, impulsa la ejecución eficiente de iniciativas tecnológicas, capacitando a las empresas para abordar el dinámico entorno digital actual.