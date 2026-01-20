Málaga abre el camino a 296 viviendas y un hotel cerca del jardín histórico de El Retiro y la hiperronda

Donde donde se proyecta el nuevo desarrollo residencial en Málaga. Google Earth

Málaga allana el camino a la construcción de cerca de 300 viviendas libres y de un hotel en Churriana

Este es uno de los principales parámetros de la operación residencial promovida por la empresa malagueña Sanferpor, S. L., que dispone desde este martes de la admisión a trámite por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento del Avance del Plan Parcial del sector SUS-CH.1 Camino Bajo de Churriana.

Este espacio dispone de 278.106 metros cuadrados. De ellos, 90.406 metros se destinan a uso residencial; 31.920 metros, a uso hotelero; 18.694 metros a uso comercial y 5.291 metros, a una instalación de suministro de carburante.

Por su parte, la superficie pública asciende a 84.639 metros cuadrados, incluyendo 73.537 metros para zonas verdes; 11.102 para equipamiento y 46.466 para nuevos viales.

En las parcelas residenciales se prevé 296 nuevas viviendas libres (74 de planta baja más una y 222 de planta baja más dos). En cuanto al uso hotelero, tendrá una edificabilidad máxima de 15.960 metros cuadrados con una altura máxima de planta baja más dos (sin superar los 13,80 metros sobre el terreno).

Según recoge la memoria del proyecto, las zonas verdes tienen en cuenta la protección de los jardines de El Retiro, colindantes a este ámbito, y se adopta el criterio de proximidad con los equipamientos de sectores contiguos, al objeto de crear áreas de servicios públicos.

De igual forma, se contempla la reforestación de las áreas de los sistemas general y local de espacios libres de los sectores SUS CH.1 que lo precisen y se valorará la posibilidad de adoptar, para las grandes zonas verdes, una tipología de parque forestal o periurbano.

Además, se prevé la creación de carriles exclusivos de movilidad no motorizada, dotando de aparcamientos para bicicletas a las zonas verdes y los equipamientos y se completará el bulevar proyectado en el entorno de acceso a El Retiro, así como el acceso desde el vial distribuidor de la hiperronda.