Dragados-Tecsa-Rialsa toma ventaja para construir el último tramo del Metro de Málaga hasta el Nuevo Hospital

Imagen del inicio de los trabajos de excavación del túnel del Metro de Málaga al Civil.

Con la mirada puesta en la segunda mitad de 2026, la Junta de Andalucía sigue dando pasos para la contratación de las obras del tercer y último tramo del trazado del Metro de Málaga hasta el futuro Nuevo Hospital.

Casi seis meses después de que la Consejería de Fomento activase la licitación de este tajo, entre Eugenio Gross y Blas de Lezo, que va a requerir una inversión próxima a los 61 millones de euros, ya es posible conocer los primeros detalles de las valoraciones de las 16 ofertas que pugnan por la actuación.

Este es el detalle de las valoraciones técnicas:

UTE Dragados-Tecsa Empresa Constructora-Rialsa Obras: 41,75

Construcciones Sánchez Domínguez (SANDO): 41,5

UTE Ferrovial Construcción-Heliopol: 39,49

UTE Obrascon Huarte Lain-Guamar: 38,71

UTE Martín Casillas-Vías y Construcciones-CFVC Construcciones: 38,63

UTE Azvi-Constructora San José: 38,25

UTE Vilor Infraestructuras-Pavimentos Asfálticos Málaga: 36,50

UTE Civilsur-Rover Infraestructuras-Puentes y Calzadas Infraestructuras: 35,80

UTE FCC Construcción-Eiffage Infraestructuras-A. Canteras de Almargen: 35,53

UTE Lantania-Adiante Infraestructuras-Jiménez y Carmona-DSV Empresa Constructora y Ferroviaria: 35,15

UTE Comsa-Verosa Proyectos y Servicios: 34,35

UTE Sacyr Construcción-Construcciones Maygar: 34

UTE ASCH Infraestructuras y Servicios-CHM Obras e Infraestructuras-Construcciones Pérez Jiménez: 33,48

UTE Hormigones Asfálticos Andaluces-Acciona Construcción: 33,10

UTE Aldesa Construcciones-Coalvi-Arpo Empresa Constructora-Jarquil Construcción: 32,21

UTE Sociedad Anónima de Obras y Servicios, Copasa-Firmes y Asfaltos del Sur: 25,86

Esta primera selección se corresponde exclusivamente con la valoración técnica de las propuestas, quedando pendiente la apertura del sobre económico, que será definitivo.

El plazo que se maneja para la construcción de este tramo es de 36 meses. Esta parte del recorrido tiene 510 metros de longitud. El trazado pasará bajo Eugenio Gross, Blas de Lezo y la avenida de Simón Bolívar.

Detalles del recorrido

El contrato incluye la ejecución de la estación Hospital Civil, que dará servicio al futuro Nuevo Hospital de Málaga, a los equipamientos del Hospital Civil y Materno, así como a los vecinos del distrito de Bailén-Miraflores, el cuarto más poblado de la capital.

Este tercer tramo se ejecutará mediante el sistema Cut&Cover, al igual que se ha hecho en los anteriores. Este método constructivo consiste en la ejecución de pantallas para delimitar el recinto del túnel y la estación, la reposición de la superficie con una losa de cubierta y, posteriormente, la excavación en su interior.

Además de la obra civil, el contrato incluye la instalación de la superestructura de vía (carriles y aparatos de vía por los que circularán los trenes), así como la reposición de la urbanización afectada.

Con esta licitación, la prolongación del Metro entre Guadalmedina y Hospital Civil quedará completamente en carga, sumando un total de 1,8 kilómetros y tres estaciones.

Se estima que esta extensión aporte alrededor de 3,5 millones de usuarios adicionales al año a la red de Metro, que ya alcanzó una demanda récord de 18,2 millones de pasajeros en 2024.

La prolongación del suburbano está cofinanciada con fondos europeos del programa operativo FEDER en Andalucía 2021-2027 y fondos propios de la Junta de Andalucía.