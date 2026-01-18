Fallece una persona invidente tras caer por el puente colgante del barranco de Las Buitreras en Gaucín (Málaga)

Una persona invidente ha fallecido este sábado, 17 de enero, tras precipitarse por el puente colgante que cruza el río Guadiaro por el barranco de Las Buitreras en Gaucín (Málaga).

Guardias civiles de Greim de Álora se trasladaron hacia la citada localidad malagueña, donde se produjo el suceso, según ha informado la Benemérita en un mensaje difundido a los medios de comunicación.

Al parecer, la persona invidente se precipitó por el puente colgante y sus compañeros no pudieron agarrarlo para evitar la caída, tal y como explican.

El cuerpo apareció "varios metros río abajo debido al fuerte caudal" del río Guadiaro, que atraviesa el cañón de las Buitreras.