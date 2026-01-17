Un nuevo tiroteo sacude La Trinidad (Málaga): segundo altercado con armas de fuego en la zona en menos de 24 horas

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

Nuevo tiroteo en el barrio de La Trinidad de Málaga capital menos de 24 horas después de que se registrara un primer altercado con armas de fuego en la misma zona, según las fuentes consultadas por este periódico.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido y saber si ambos sucesos están relacionados.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.45 horas. Varios ciudadanos llamaron al 112 informando de que habían escuchado unas detonaciones. Algunos aseguraban que el altercado se había producido en calle Mármoles y otros en calle Puente.

Emergencias 112 avisó a Policía Local y Policía Nacional que se trasladaron hasta el lugar de los hechos y están investigando lo ocurrido.

Primer tiroteo en La Trinidad

El primer altercado con armas de fuego en este barrio de la capital se registró durante la madrugada del pasado 16 de enero en el que estuvieron involucrados varios individuos.

Así lo confirmaron a EL ESPAÑOL desde la Policía Nacional, que detallaron la puesta en marcha de una investigación en relación con los hechos.

Según los datos aportados, alrededor de las 02:40 horas de este viernes tuvieron lugar varios avisos por detonaciones, “al parecer producidas por varios individuos“.

De inmediato, se activó el protocolo correspondiente a este tipo de hechos. La Policía informó de que los impactos afectan a tres inmuebles, habiéndose localizado en la zona elementos balísticos.

Al lugar de los hechos se desplazaron la Policía Científica para analizar los restos. No constan heridos, aunque sí daños materiales. Y, por el momento, no hay detenciones.