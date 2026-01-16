Así se prepara Málaga Nostrum para Costco: el derribo de los viejos cines afronta su final con 14.000 toneladas de residuos

Tras su cierre definitivo el pasado mes de junio, el gigantesco edificio que albergó durante años los antiguos cines y la bolera del centro comercial Málaga Nostrum vive sus últimos días.

Avanzados los trabajos de demolición, la empresa responsable del complejo comercial, Bogaris Retail, pone ya fecha para la finalización de esta etapa crucial en el futuro desembarco de la multinacional Costco en la capital de la Costa del Sol.

De acuerdo con las previsiones de la firma, será el día 20 de enero cuando quede completado el derribo complejo del inmueble.

La estampa actual ya permite observar la eliminación de una parte considerable de la construcción.

Muestra de la envergadura de la intervención es la cantidad de residuos que se generan. Según confirman desde la empresa, a partir de la medición aproximada de las unidades de obra que componen el inmueble afectado, sus características constructivas y tipológicas, se estiman unas 1.000 toneladas de hierro y acero y 13.000 toneladas de hormigón.

Infografía del proyecto de Costco y transformación del Málaga Nostrum.

Es justo ahora cuando la escena muestra una mayor espectacularidad en la labor, ya que desde que comenzaron las actuaciones buena parte de las mismas han estado centradas en afrontar un derribo selectivo, con un trabajo intenso en el interior para separar y reciclar cada material antes de acometer el derribo visible desde el exterior.

​El responsable de Bogaris, Javier Marín, explica a EL ESPAÑOL de Málaga que una vez finalizada esta fase, se dará paso a la retirada de todo el material acumulado. Un movimiento que se espera completar el 10 de febrero.

Será en ese momento cuando la parcela quedará expedita para activar el proceso de construcción del hipermercado de Costco, que cuenta con licencia de obras desde hace ya varios años.

Costco está llamado a ser el gran operador comercial del Málaga Nostrum, en el claro objetivo de revitalizar este popular complejo.

Otra imagen de la demolición.

24 millones de inversión

De acuerdo con los detalles de la licencia de obras, la inversión prevista se estima en 24 millones de euros de presupuesto de ejecución material.

Las instalaciones del hipermercado dispondrán de una planta sótano, de planta baja y de planta primera (sin poder superar los 14,5 metros de altura). Hay proyectadas 640 plazas de parking y la parcela total mide 14.460 metros cuadrados.

Una vez puesto en marcha el contador, unos diez meses de trabajos. Conforme a esta previsión, se mantiene la idea de que pueda abrir sus puertas a finales de 2026 o en el arranque de 2027.

Locomotora de Málaga Nostrum

La llegada de Costco tiene un valor más que significativo no solo para el Málaga Nostrum, sino para la ciudad y la provincia. Así lo entiende la propiedad del complejo, que destaca que se convertirá en una plataforma de exportación "muy potente de productos locales".

El Costco de Málaga no modifica su modelo de explotación. Y esto implica que para poder acceder al mismo habrá que ser socio. Actualmente, la Afiliación Gold Star tiene un coste anual de 36,3 euros, IVA incluido, permitiendo una tarjeta adicional gratis.

Bien es cierto que las ventajas que te permite esta tarjeta son máximas, dado que abren la puerta al cliente para ahorrar hasta un 70% en una amplia gama de productos de alta calidad en una amplia gama, desde alimentos frescos hasta artículos de temporada y exclusivos.

A esto se suma el descuento que puede obtener a la hora de llenar el depósito del coche en la gasolinera que Costco también va a tener en el complejo malagueño.

Para hacer hueco a la estación de servicio ya fueron demolidos varios locales en el centro comercial. Según confirman desde Bogaris, la gasolinera podría entrar en servicio antes de que entre en funcionamiento el establecimiento de Costco.

La pieza final de este proyecto incluye la construcción de un espacio comercial boutique que dará cabida a 19 salas de cine, llamado a asumir el relevo del viejo complejo y a convertirse en el nuevo epicentro del ocio cinematográfico en la zona.