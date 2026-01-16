Noche de tensión en La Trinidad: la Policía investiga un tiroteo sin heridos en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Varios individuos protagonizaron un tiroteo en la madrugada del viernes en el barrio de La Trinidad, Málaga. La Policía Nacional ha iniciado una investigación tras recibir avisos de detonaciones alrededor de las 02:40 horas. Los disparos impactaron en tres inmuebles, causando daños materiales pero sin dejar heridos. La Policía Científica analiza los restos balísticos encontrados en la zona y, hasta ahora, no hay detenciones.

Noche de tensión en La Trinidad. Varios individuos han protagonizado en la madrugada de este viernes un tiroteo en este barrio de Málaga capital.

Así lo confirman a EL ESPAÑOL desde la Policía Nacional, que detalla la puesta en marcha de una investigación en relación con los hechos.

Según los datos aportados, alrededor de las 02:40 horas de este viernes tuvieron lugar varios avisos por detonaciones, “al parecer producidas por varios individuos“.

De inmediato, se ha activado el protocolo correspondiente a este tipo de hechos. La Policía informa de que los impactos afectan a tres inmuebles, habiéndose localizado en la zona elementos balísticos.

Al lugar de los hechos se ha desplazado la Policía Científica para analizar los restos. No constan heridos, aunque sí daños materiales. Y, por el momento, no hay detenciones.