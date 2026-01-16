El Gobierno de España activa la obra del IMEC en Málaga: 190 millones para el mayor centro de chips del mundo

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de España ha iniciado la construcción del mayor centro de semiconductores del mundo (IMEC) en Málaga, con una inversión de 190 millones de euros. El proyecto incluye una sala blanca de 2.000 m² para la fabricación de chips, edificios de servicios, almacén de materiales peligrosos y zonas ajardinadas. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 12 de marzo, y la finalización de la obra está prevista para diciembre de 2029. El IMEC contará con más de 200 empleados altamente cualificados y atraerá a empresas y profesionales de toda Europa al Málaga Tech Park.

El Gobierno de España, por medio de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), pone la primera piedra del IMEC en Málaga.

Casi dos años después de que se anunciase el acuerdo para la apertura en la capital de la Costa del Sol de la sede del mayor centro de semiconductores del mundo, se pone en marcha el proceso para su construcción.

Y lo hace con la activación de la licitación de las primeras piezas del complejo. En concreto, según la documentación publicada este viernes en el Diario Oficial de la Unión Europea, el presente contrato incluye dos lotes.

El primero de ellos, con un valor inicial de 5.862.186 euros, corresponde a la redacción del proyecto de ejecución de la línea subterránea y centro de seccionamiento de 66 kv para el centro de semiconductores en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA).

IMEC en Málaga: un edificio "sostenible" con 615 millones de inversión y más de 200 empleos

El segundo de los lotes es de mayor enjundia, al alcanzar los 183.575.784 euros (sin IVA). Incluye la contratación de la redacción del proyecto de obras y la ejecución del complejo destinado a la investigación y el desarrollo en la fabricación de semiconductores de obleas de 300 milímetros.

Este paquete conlleva los trabajos de una sala blanca para la fabricación de chips, con una superficie útil diáfana de 2.000 metros cuadrados (Edificio FAB); un edificio de servicios centrales, incluido el puente de instalaciones con la FAB, y una plataforma de gases.

Además, se menciona un almacén de materiales peligrosos; una sala de bombas y aljibes de PCI; un edificio de control; un edificio destinado a oficinas, incluido el puente de conexión con la FAB; una zona de grupos electrógenos.

Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá que asumir las obras de áreas externas, como los accesos y viales de distribución interior con caminos exclusivos para peatones, zonas de aparcamiento, zona de gestión de residuos y zonas ajardinadas.

En ambos casos, las empresas interesadas tienen hasta el 12 de marzo próximo para presentar sus ofertas. Conforme al anuncio oficial, el inicio de las operaciones está previsto para el 30 de junio próximo, fijando la finalización de la actuación el 31 de diciembre de 2029.

El IMEC no es un centro de investigación cualquiera. La previsión es que acabe contando con más de 200 empleados de alta cualificación, arrastrando un importante número de empresas y trabajadores auxiliares de todo el continente.

Ocupará una gran extensión de la ampliación del Málaga Tech Park. En el IMEC se investigan y desarrollan las tecnologías más avanzadas del mundo en procesos y materiales.

La llegada del IMEC es fruto de varios años de trabajo de varios grupos técnicos de la Junta de Andalucía, el Gobierno central, el Ayuntamiento de Málaga o el Málaga Tech Park.