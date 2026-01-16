Elías Bendodo: "En Málaga quedan muchas cosas por hacer y las tiene que liderar Paco de la Torre"

Las claves nuevo Generado con IA Elías Bendodo afirma que la decisión de que Francisco de la Torre repita como candidato a la alcaldía de Málaga en 2027 depende únicamente del propio De la Torre. Bendodo considera que, aunque Málaga ha mejorado durante los más de veinte años de mandato de De la Torre, aún quedan muchas cosas por hacer que deben ser lideradas por el actual alcalde. Bendodo destaca la visión de futuro y la inteligencia natural de De la Torre, calificándolo como un referente político para la ciudad. Durante un desayuno informativo, De la Torre elogió la trayectoria de Bendodo, resaltando su capacidad para resolver problemas y negociar en la política andaluza.

Que Francisco de la Torre, tras casi 26 años como alcalde de Málaga, decida repetir como candidato a las elecciones municipales de mayo de 2027 dependerá, exclusivamente, de él mismo.

Todas las voces en el seno del Partido Popular que se vienen pronunciando en los últimos tiempos sobre la posible alternancia al frente de la Alcaldía de la capital de la Costa del Sol apuntan en la misma dirección.

Y esto es justo lo que ha asegurado este viernes Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso.

Bendodo, que ha participado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, ha sido claro y contundente respecto a su deseo de que De la Torre siga llevando las riendas de la ciudad en los próximos años.

"¿A Málaga le han sentado bien los más de veinte años de Paco de la Torre? Sí ¿Son suficientes? No", ha afirmado de manera categórica, valorando que en la urbe malagueña sigue habiendo "cosas por hacer, muchas, y las tiene que liderar mi alcalde".

Bendodo ha valorado el aprendizaje que durante años ha recibido de De la Torre en su etapa como director de distrito, primero, y como concejal, después. Cargo al que llegó para suplir la baja de José María Martín Carpena, asesinado en el verano de 2000 por la banda terrorista ETA.

"Su mayor virtud política es tener una visión nítida de la ciudad del presente y del futuro. Es la inteligencia natural en tiempos de la inteligencia artificial", ha declarado.

En la parte final de su intervención ha hablado de Juanma Moreno Bonilla como amigo, de cuya mano ha desarrollado la mayor parte de su carrera política. "Más que mi presidente de la Junta es mi amigo", ha confesado.

El encargado de presentar a Bendodo en el desayuno informativo, que ha congregado a una amplia representación de la sociedad civil y política de Málaga, ha sido Francisco de la Torre.

Para el veterano regidor, Bendodo demostró desde sus inicios ser "un hombre práctico e imaginativo, capaz de solucionar problemas complejos". "Negociador en la Junta de Andalucía, fue el hombre fuerte en el gobierno regional", ha recordado, al tiempo que ha vaticinado que en el futuro "escribirá páginas de eficacia, diálogo y consenso".