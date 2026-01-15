Málaga anuncia obras inminentes en la Casona del Parque tras caer un falso techo por filtraciones

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga iniciará en los próximos días la sustitución de los falsos techos en cuatro oficinas de la Casona del Parque tras la caída de parte del techo por filtraciones de agua. La caída de un falso techo de escayola de 2,5 metros cuadrados se produjo en la zona del CSIF, detectándose humedades y daños en las viguetas de madera provocados por filtraciones y xilófagos. Durante las obras, los empleados de las oficinas afectadas trabajarán en modalidad de teletrabajo, ya que las dependencias no podrán ser ocupadas. La reforma incluye la sustitución de techos y viguetas dañadas, y continúa una serie de mejoras estructurales, impermeabilizaciones y reparaciones iniciadas tras una ITE desfavorable en 2021.

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado este jueves que en los próximos días comenzarán los trabajos de sustitución de los falsos techos de cuatro oficinas municipales ubicadas en la tercera planta de la Casona del Parque.

La intervención se plantea diez días después de que efectivos de Bomberos realizaran el pasado 5 de enero un informe sobre la situación de las dependencias del CSIF en la sede municipal, después de que se cayese parte del falso techo en dichas dependencias.

En la actuación, procedieron a inspeccionar, desescombrar y a la retirada de placas en peligro de caída en esa zona.

Según el informe de Bomberos, tras una primera inspección se observó que se había caído un trozo del falso techo de escayola de 2,5 metros cuadrados en la zona del CSIF, ubicada en la última planta del edificio.

Se realizó inspección de la zona de la cubierta, tanto por el interior como por el exterior, sin que se encontrara peligro de caída de la misma, aunque sí se detectó agua cayendo a la zona del falso techo, siendo esta afectación la posible causa de la caída del mismo, según el informe de Bomberos.

Los bomberos procedieron al desescombro y a la retirada de las placas de escayola en peligro de caída, recomendando la revisión de las filtraciones de agua y de las placas de las salas aledañas.

Inspección ocular

Por su parte, Servicios Operativos realizó una inspección ocular los días 9 y 13 de enero y ha ejecutado trabajos como la ruptura de la escayola en distintos puntos para ver si hay vicios ocultos sobre el resto de las dependencias de la planta tercera del Ayuntamiento donde se encuentran las oficinas de diversas secciones sindicales del Ayuntamiento (CC OO, UGT y CSIF, aunque UPLB también las usa puntualmente), así como distintas dependencias del Área de Recursos Humanos.

Tras estos trabajos, los técnicos han detectado que, en el caso del despacho del CSIF, que se encuentra ubicado en un antiguo patio según la configuración original del edificio cubierto por unas placas metálicas, que se impermeabilizan regularmente, y un falso techo de escayola sujeto con cañas a unas viguetas de madera, ha habido humedades provocadas por pequeñas filtraciones.

Estas se vieron agravadas por las intensas lluvias de estos últimos años, y la aparición de xilófagos, que han provocado el debilitamiento de estas viguetas de madera hasta que se ha partido, lo que ha provocado la rotura de unos 3 metros cuadrados del mismo.

Por todo ello, se va a retirar el falso techo, las cañas y las viguetas de madera de la dependencia y se sustituirá por un falso techo desmontable.

En el caso de las oficinas del Área de Recursos Humanos, la inspección ha detectado que las viguetas de madera sobre las que se sustentan los falsos techos de dos de las oficinas en la tercera planta podrían estar afectadas por hongos y el mismo tipo de insectos, por lo que se va a proceder a retirar los falsos techos y las viguetas y se sustituirán por otro falso techo desmontable.

Durante la ejecución de la obra, las dependencias no podrán estar ocupadas, de modo que los empleados que habitualmente trabajan en ellas utilizarán la modalidad de teletrabajo.

Reforma en la Casona del Parque

Si bien la Inspección Técnica de Edificios (ITE) del año 2021 resultó desfavorable, el Área de Servicios Operativos ha venido ejecutando actuaciones y obras de reforma para solventar las principales causas por la que los técnicos informaron de forma negativa.

Entre ellas, la reparación de fisuras detectadas en la segunda planta del edificio, la reparación o sustitución de los falsos techos de distintas dependencias (incluso los no incluidos en la ITE) y la renovación de los ascensores del Ayuntamiento.

En la línea de eliminar la humedad del edificio, cabe recordar que en los últimos años el Ayuntamiento ha sustituido la totalidad de la carpintería exterior del edificio (ventanas) y ha llevado a cabo actuaciones encaminadas a la eliminación de patologías de “ascenso por capilaridad” que presentaban determinadas estancias de la Casona.

Asimismo, Servicios Operativos ha ejecutado de forma regular impermeabilizaciones de la cubierta, la reparación de aquellos elementos exteriores del edificio que así lo requerían, así como la revisión de forma periódica del sistema del sistema de climatización y de los bajantes y la fontanería del edificio.