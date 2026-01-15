Ginés Serrán defiende sus esculturas monumentales en Málaga: "Este escándalo daña mi reputación y mi dignidad"

Meses después de que el Consejo de la Autoridad Portuaria aprobara de manera unánime la cesión del conjunto escultórico de Ginés Serrán, la polémica sobre la colocación de las figuras monumentales de Neptuno y Venus en la entrada principal del recinto portuario se ha desatado.

A pocas semanas de que se complete la instalación, lo que se espera para febrero, Serrán rompe su silencio y defiende su obra en una conversación exclusiva con EL ESPAÑOL de Málaga.

El artista lamenta la "confusión" y el debate generado sin que las esculturas hayan sido siquiera vistas.

"Este escándalo daña a mi trabajo, a mi reputación como artista y a mi dignidad", asegura.

A su juicio, la controversia tiene como origen el pronunciamiento de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, crítica con la actuación. Apunta de manera directa a su presidenta, Rosario Camacho, a quien hace responsable de un pronunciamiento "unilateral", sin que mediase consulta a otros académicos ni al propio artista.

Infografía con las dimensiones de las esculturas que se instalarán en la entrada principal del puerto de Málaga.

"Algunos académicos me llamaron muy disgustados porque no habían sido convocados. Se habló sin ver las obras y sin conocer el proyecto", afirma el escultor, que denuncia que se hayan distorsionado las dimensiones y características reales de sus creaciones.

Según Serrán, la polémica ha trascendido incluso a medios internacionales, llegando a The Times.

Donación

El conjunto, que incluye un Neptuno de 7,5 metros y una Venus de 5,5 metros (ambas sobre un pedestal de 3 metros de altura), tiene un valor estimado en tres millones de euros.

Serrán destaca que la cesión es totalmente gratuita, incluyendo la fundición en bronce y el transporte desde su taller. Un gesto con el que quiere rendir homenaje a su padre, nacido en el pueblo malagueño de Villanueva del Rosario. "Ceuta es mi tierra natal, pero me siento muy malagueño también", confiesa.

"Lo hago con todo mi cariño y mi admiración a mi padre", añade, subrayando el claro vínculo de las esculturas a una ciudad como Málaga, que "vive de su mar y de su sol".

Además, el artista resalta la innovación de sus obras: elementos como la red de pesca de bronce en Neptuno y el sol en Venus rompen con el clasicismo tradicional sin perder su esencia, algo que considera único en la historia del arte.

Instalación inminente

Según la planificación, las esculturas quedarán retranqueadas varios metros hacia el interior del recinto portuario, alejadas de las columnas que actualmente marcan la entrada desde la Plaza de la Marina.

La previsión es que queden instaladas en febrero, justo cuando finalicen los pedestales sobre los que se colocarán.

Serrán confía en que el público sea el que juzgue la obra, más que las críticas de unos pocos: "Lo más importante es el juicio del pueblo, no el de cuatro personas con envidias o recelos. Que las obras hablen por sí mismas".

El escultor lamenta la escasez de obra escultórica en espacios públicos de la ciudad: “Málaga tiene muchos museos, pero en la calle no podemos compararnos con Madrid, Barcelona, París o Roma. Esta obra embellecerá la ciudad y hará que los malagueños se sientan orgullosos”, concluye.