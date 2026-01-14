Estos son los parques infantiles de Teatinos donde Málaga instalará zonas de sombra: va a invertir 214.000 euros

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga invertirá 214.000 euros en instalar zonas de sombra en tres parques infantiles del distrito Teatinos-Universidad. Las cubiertas tipo vela tensada se colocarán en la calle Antonio Raíz (Las Morillas), calle Pablo Gargallo (Cañada de los Cardos) y calle Navarro Ledesma (Cortijo Alto). Las estructuras, de poliéster y protección UVA del 96%, cubrirán entre 180 y 970 metros cuadrados según el espacio. Estas actuaciones forman parte de un plan municipal para mejorar y dinamizar áreas infantiles y deportivas en varios distritos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Málaga ha licitado el concurso para la construcción de cubiertas y estructuras de cerramientos para crear zonas de sombraje en tres parques infantiles en el distrito Teatinos-Universidad.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 28 de enero a las 13:00 horas. El importe destinado para la ejecución de los trabajos es de 213.715,74 euros (IVA incluido) financiado con presupuestos participativos e inversiones propias del distrito.

En concreto, las estructuras se instalarán en la zona de aparatos de gimnasia en el workout de la calle Antonio Raíz, en la barriada de Las Morillas; en el parque infantil de la calle Pablo Gargallo, en la zona de Cañada de los Cardos; y en el parque infantil que está ubicado en la calle Navarro Ledesma en Cortijo Alto.

En estos espacios se instalará un sistema de vela tensada o toldos vela, con una superficie que oscila entre los 180 metros cuadrados y los 970 metros, en función del tamaño de cada uno de los espacios.

Se trata de una solución para proporcionar sombra en espacios al aire libre sin necesidad de disponer de un muro o pared como soporte.

El material principal del que están compuestos es de poliéster y protegen de los rayos UVA hasta un 96%. Este tipo de sistemas permiten que se puedan colocar unos encima de otros y la combinación de diversos colores.

Otras actuaciones

Estos trabajos forman parte del plan de mejora y dinamización de estas instalaciones municipales. Ya el año pasado, el distrito Puerto de la Torre llevó a cabo la instalación de zonas de sombra en el parque infantil de la calle Brezo; el distrito Bailén-Miraflores en la instalación deportiva del Puerto Malagueño; y el distrito Este en el parque infantil de plaza Carrascón, entre otros.

Actualmente se está trabajando en el proyecto para la instalación de los sistemas de sombrajes del parque de Colinas del Limonar (distrito Este) y en parque infantil Plaza Lola Flores (distrito Churriana).

Con el proyecto finalizado para la instalación de estructuras de sombra y pendiente de ejecución en los próximos meses están los parques de la barriada de Jarazmín (distrito Este), en el parque Lineal, parque infantil de calle Suppe y de calle Cartaojal, así como en el colegio José Calderón (distrito Campanillas); en la plaza Conde de Ferrería y Avenida James Bowles (distrito Palma-Palmilla); y la instalación de sombraje en las gradas del campo de fútbol del CD Carlinda (distrito Bailén-Miraflores).