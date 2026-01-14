Málaga deja caducar 15 plazas de empleo público para Gestrisam al no convocarlas dentro del plazo

Imagen de la entrada principal a la Casona del Parque, en Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha declarado la caducidad de 15 plazas de empleo público para Gestrisam, correspondientes a los años 2017, 2018, 2020, 2021 y 2022. Las plazas afectadas incluyen puestos de Auxiliar Administrativo/a, Administrativo/a, Subalterno/a–Ordenanza, Gestión, Técnico/a de Administración General y Técnico/a Superior Economista. Estas plazas no podrán ser convocadas ya que se excedió el plazo legal para iniciar los procesos selectivos, según resoluciones municipales de diciembre de 2025. La posible cobertura futura de estos puestos dependerá de su inclusión en nuevas ofertas de empleo público y del cumplimiento de los límites legales de reposición.

El Ayuntamiento de Málaga ha declarado la caducidad de un total de 15 plazas de su oferta de empleo público para el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam) correspondientes a los años 2017, 2018, 2020, 2021 y 2022, al no haber sido convocadas dentro del plazo legalmente establecido.

Según las resoluciones del organismo municipal, fechadas los pasados 1 y 22 de diciembre de 2025, quedan sin efecto diversas plazas de Auxiliar Administrativo/a (subgrupo C2), Administrativo/a (C1), Subalterno/a–Ordenanza, Gestión (A2), Técnico/a de Administración General (A1) y Técnico/a Superior Economista (A1), tanto de turno libre como de discapacidad, al haberse superado el tiempo máximo para poner en marcha los procesos selectivos.

Las plazas afectadas se reparten de la siguiente forma:

3 plazas de la OEP 2017 (dos de Auxiliar Administrativo/a y una de Subalterno/a–Ordenanza).

1 de la OEP 2018 (Gestión A2).

1 de la OEP 2020 (Auxiliar Administrativo/a por turno de discapacidad).

6 de la OEP 2021 (Auxiliares, Administrativos, Gestión y Técnico/a A1) .

4 de la OEP 2022 (una de Administrativo/a C1 y tres de Técnico/a Superior Economista).

La declaración de caducidad implica que estas plazas, aunque figuraban aprobadas en las ofertas de empleo público de los citados ejercicios, no podrán ya ser convocadas al amparo de dichas OEP, al haber expirado su vigencia sin que se publicaran las correspondientes convocatorias de oposición o concurso-oposición.

​El acuerdo, recogido en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga de este miércoles deja constancia oficial de la pérdida de efecto de estas ofertas, si bien la eventual cobertura futura de estos puestos quedaría condicionada a su inclusión en nuevas ofertas de empleo público y al cumplimiento de los límites legales de reposición de efectivos.