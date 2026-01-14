El grave problema de Málaga con la Casona del Parque: 110 años de historia, dos ITE negativas y un edificio al límite

Imagen de la Casona del Parque, sede del Ayuntamiento de Málaga. Amparo García

La Casona del Parque es desde hace casi 110 años sede del Ayuntamiento de Málaga. Una condición institucional e histórica que lo convierten en uno de los edificios más señeros de la ciudad.

Sin embargo, la construcción, a la que dieron forma los arquitectos Guerrero Strachan y Manuel Rivera Vera, está dejando entrever un estado de abandono claro. Al menos en parte de sus instalaciones.

Aunque desde hace años planean varios proyectos de rehabilitación integral, la falta de financiación ha enterrado las buenas intenciones, prolongándose el envejecimiento de sus instalaciones, por un lado, y aumentando los males que padece desde hace tiempo.

El último episodio es el ocurrido en las pasadas fiestas navideñas, cuando se desprendió parte del falso techo en la planta en la que se encuentran los sindicatos municipales.

El asunto gana en gravedad cuando, según los propios datos de la Gerencia de Urbanismo, la Casona del Parque lleva desde hace casi dos décadas con inspecciones técnicas (ITE) desfavorables.

Así consta en una respuesta dada por el ente municipal al grupo Con Málaga el pasado mes de agosto.

En la misma, Urbanismo señala que la Casa Consistorial ha sido sometida a dos ITE en los últimos 17 años y que ambas han concluido con resultado negativo.

El primero de los informes corresponde a 2008, siendo "desfavorable"; un resultado que se repite en el segundo informe, de la convocatoria de 2018, y en el que se apunta que la actuación está pendiente de la ejecución de las obras planteadas.

Incumplir la normativa

En este escenario, la concejala de Con Málaga, Tonio Morillas, ha acusado al equipo de gobierno del PP de incumplir la normativa municipal, dada la existencia de dos ITE desfavorables. En una de ellas se apunta la necesidad de reparar las cubiertas para evitar filtraciones, “obras que no se han realizado, y otras actuaciones por el mal estado que presenta el edificio”.

"El alcalde tiene el edificio abandonado desde hace 17 años, salvo actuaciones puntuales y reparaciones chapuceras, pero no se ha acometido una rehabilitación integral para conseguir pasar la ITE y que informe sea favorable", ha denunciado.

Para la edil, el estado de conservación del edificio de la Casa Consistorial "deja mucho que desear; son innumerables los pequeños desperfectos que presenta en casi todas las dependencias interiores, en las fachadas exteriores y en la cubierta".

Por ello, ha reclamado la rehabilitación de la Casona del Parque, "pero no con obras y parches, sino de manera integral, para que esté en condiciones óptimas y a la altura del que es uno de los monumentos más bellos de la ciudad.

Proyecto fallido

Hay que recordar que el Ayuntamiento pretendía financiar la ambiciosa reforma de la Casona del Parque con fondos europeos.

Sin embargo, el proyecto quedó frenado en seco por la negativa a disponer de ese dinero.

El Ayuntamiento pretendía mejorar la generación, distribución y control de la demanda de energía del inmueble municipal. Y ello actuando en la protección frente a la humedad y colocando una nueva cubierta fotovoltaica.

A esto se sumaba la idea de devolver las tres plantas que el inmueble tenía en su origen, recuperando la cubierta como espacio para la ciudadanía y las plantas baja y primera para la celebración de eventos, exposiciones y conferencias. El segundo nivel se mantenía para uso principalmente administrativo.

En este esquema, la planta baja iba a disponer de dos accesos, el principal desde Avenida Cervantes y otro desde la calle Guillén Sotelo (destinado a las actividades culturales, sociales y eventos). En este nivel se creará un espacio polivalente (antiguo cuerpo de bomberos) y otro de uso múltiple en la planta primera.

La intervención implicaba el traslado de los grupos políticos a la planta baja, así como el control de accesos. Y preveía una escalera que conecta el espacio polivalente con el espacio similar en la planta primera.

Además, se eliminaba la entreplanta existente y la primera planta quedaba como la planta noble del edificio, con el Salón de los Espejos y el Salón de Plenos, ubicando asimismo el salón de usos múltiples, la sala de prensa y la Alcaldía.

En la segunda planta se eliminaban todos los usos de la galería perimetral que iba a recuperar su razón de ser de espacio de comunicación y circulación, con usos administrativos.

Y en la planta cubierta se querían demoler los elementos no originales. Se iba a sustituir la montera que cubre el patio central por una de estructura triangulada metálica que cubre más allá del perímetro estricto del patio, alcanzando a su vez una zona de la cubierta para eventos.