Málaga pone en marcha la cuenta atrás para reabrir su nueva sede de arte contemporáneo

Las claves nuevo Generado con IA Se inician las obras de rehabilitación del antiguo Mercado de Mayoristas, antigua sede del CAC Málaga, para convertirse en la nueva sede del MUCAC Mayoristas. La inversión para las mejoras alcanza los 940.492,14 euros e incluye la solución de problemas de humedad, filtraciones y saneamiento en el edificio. El proyecto, aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, contempla también la modernización de aseos, creación de vestuarios y recuperación de la iluminación natural. El futuro MUCAC será un nuevo espacio cultural con dos sedes (Mayoristas y La Coracha) y una gestión directa y pública del Ayuntamiento de Málaga.

La curación definitiva de las heridas que desde hace meses presenta el antiguo Mercado de Mayoristas, antigua sede del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, se pone en marcha.

Tras adjudicar a mediados del pasado mes de diciembre los trabajos de rehabilitación de parte de las instalaciones a la empresa Actua Infraestructuras, la Gerencia de Urbanismo da otro paso con la formalización del contrato.

Y con ello se pone en marcha la cuenta atrás para que, en un plazo de 5 meses, queden solventados los problemas del edificio, que vienen retrasando su reapertura como nueva sede del MUCAC Mayoristas. La oferta seleccionada alcanza los 940.492,14 euros (IVA incluido).

La actuación ya dispone del visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, que meses atrás informó favorablemente del proyecto de reforma del edificio, que está calificado como Bien de Interés Cultural (BIC).

El objeto del proyecto es el de dar solución a los problemas de humedad procedentes de la cubierta, así como de la evacuación del saneamiento a nivel del sótano.

La propuesta pasa por la eliminación de las filtraciones de la cubierta principal y de los lucernarios que dan a planta baja y planta sótano, incluyendo la reparación de los efectos producidos en las plantas inferiores.

Por otro lado, se reconvertirán los actuales aseos de la planta baja en vestuarios y éstos se ubicarán en el actual emplazamiento de la consejería, trasladando ésta a un lateral junto a la entrada principal.

Las actuaciones previstas de forma más concreta se basan en la realización de catas en el sótano, la ejecución de un nuevo saneamiento, así como la actualización de los aseos de la planta primera.

También se realizarán nuevos cuartos de instalaciones para aislar las máquinas de aire acondicionado y se repararán los petos de la cubierta.

Por último, se recuperará la iluminación natural a través de los huecos de ventilación en forma de hileras de pequeños cuadrados, situados en la parte alta de la actual biblioteca eliminando el actual tratamiento que tienen.

Asimismo, se pintará con pintura plástica mate en las zonas del interior y pintura pétrea exterior de toda la fachada de modo que se recupere su color original en tono rojizo.

MUCAC: un nuevo espacio y dos sedes

En septiembre de 2024, el Ayuntamiento de Málaga anunció la creación de un nuevo equipamiento cultural bajo la denominación de MUCAC (Museo y Centro de Arte Contemporáneo de Málaga) que contaría con dos sedes: Mayoristas (Soho) y La Coracha (Malagueta).

El mismo ofrece un plan museológico conjunto para estos espacios y plantea consolidar el éxito cosechado por ambos en estas décadas, con un cambio de modelo de gestión directa que apuesta por lo público.