La alianza Metro‑EMT dispara récords históricos de pasajeros en Málaga: 73 millones en 2025

Un grupo de viajeros espera para subirse a uno de los trenes del Metro de Málaga. Amparo García

La aplicación desde septiembre de 2022 de los descuentos en las tarifas del transporte público ha provocado un antes y un después en el uso del Metro y de los autobuses urbanos en Málaga capital.

Las estadísticas oficiales confirman un crecimiento ciertamente destacado de la demanda de usuarios en estos dos medios de transporte, convertidos en alternativas masivamente utilizadas por los vecinos de la ciudad para realizar sus desplazamientos.

Esta realidad queda nuevamente confirmada al analizar los datos acumulados al cierre de 2025.

Si bien queda por hacerse oficial la cifra de viajeros del suburbano (rondará los 19,5 millones de pasajeros), es posible afirmar que la alianza Metro-EMT habrá movido unos 6 millones de usuarios al mes durante el último ejercicio.

Un dato histórico en una urbe en la que, según los estudios oficiales, el peso del vehículo privado sigue siendo elevado.

Así queda constatado en un estudio presentado hace varios meses por el área de Movilidad, que, partiendo del Big Data y del geoposicionamiento de datos de telefonía móvil y la validación de las tarjetas inteligentes de transporte, concluyó que el 41% de los desplazamientos en la ciudad se siguen haciendo en vehículo privado.

Sea como fuere, este mismo trabajo, que pretende ser actualizado año a año, pone en valor el incremento del porcentaje de movimientos en transporte público.

Matrimonio clave

La conjunción del ferrocarril urbano y los autobuses sumó en 2025 unos 73 millones de pasajeros. Un valor que supera con creces los 68,9 millones registrados en 2024 o los 60,4 millones de 2023 (año en el que el Metro hizo su entrada triunfal en la Alameda Principal, disparando su demanda).

Conforme a estos datos, el crecimiento de la demanda de la alianza del Metro y los buses de la EMT entre 2023 y 2025 es de más de 12,5 millones de personas. O lo que es lo mismo, un 20,8%.

Este incremento se produce respecto al primero de los años en los que estuvo en vigor el plan de ayudas al transporte aplicado por el Gobierno de España y completado por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Una estrategia vigente de manera ininterrumpida desde septiembre de 2022.

Sin embargo, la variación al alza es extraordinariamente superior tomando como referencia justamente 2022, cuando se subieron a estos medios unos 46,2 millones de usuarios, y 2021, el año anterior a las bonificaciones, cuando la demanda fue de apenas 35 millones de pasajeros.

Es decir, entre 2021 (parcialmente afectado aún por la pandemia de la Covid) y 2025 (con todas las bonificaciones en vigor) hay una diferencia de 38 millones de viajeros acumulados. O lo que es lo mismo, un 108% de incremento.

Este escenario ciertamente favorable a los intereses del Metro y de la EMT obliga a preguntar qué ocurrirá en el momento en que las ayudas a los usuarios, prorrogadas para todo este 2026, lleguen a su fin.

Será en ese momento cuando podrá concretarse el nivel de fidelización de los viajeros que se han acercado a estos medios de transporte público (como ocurre con el Cercanías en la provincia) gracias a la reducción de los precios y que, una vez ajustados los valores, siguen apostando por él.