Ya es oficial: Málaga abre el plazo para pedir las ayudas de 200 euros para propietarios de vivienda con bajos ingresos

Imagen de la Casona del Parque, sede del Ayuntamiento de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha abierto el plazo para solicitar ayudas de 200 euros dirigidas a propietarios de viviendas con bajos ingresos. Estas subvenciones están destinadas principalmente a pensionistas o desempleados empadronados en Málaga y buscan favorecer el mantenimiento y conservación de la vivienda habitual. La convocatoria cuenta con un millón de euros de presupuesto y se espera que unos 5.000 beneficiarios puedan acceder a la ayuda. Las solicitudes pueden presentarse tanto online como de forma presencial en las oficinas municipales, y el plazo de presentación es de 20 días naturales desde la publicación en el BOP.

El Ayuntamiento de Málaga abre formalmente el plazo para solicitar las ayudas de 200 euros destinadas a propietarios de viviendas con escasos recursos económicos.

Este plan, pensado principalmente para personas pensionistas o desempleadas, empadronadas en la capital de la Costa del Sol, persigue favorecer el mantenimiento de la vivienda habitual y que ésta se dote de las condiciones de salubridad, ornato y conservación adecuadas.

La línea de subvenciones cuenta con 1 millón de euros de reserva, con lo que se prevé que el número de beneficiarios pueda ser de unos 5.000.

Todos los interesados deben saber que la publicación de este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la convocatoria abre el plazo de presentación de solicitudes. En concreto, desde este martes y por un plazo de 20 días naturales.

En la publicación oficial se precisa que solo podrá percibirse una ayuda por cada unidad de convivencia, entendiendo por tal el conjunto de personas que cohabitan en una vivienda y como tal figuran empadronadas en la misma.

Las solicitudes podrán presentarse a través de medios electrónicos del Consistorio (https://sede.malaga.eu) o, de forma presencial, en las Oficinas de Registro, en las distintas Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía (OMAC) o en el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam).

Tras las sucesivas convocatorias, el Ayuntamiento dispone de un censo de personas reconocidas como beneficiarias para que puedan mantener su condición tras la revisión del cumplimiento de los requisitos de la presente convocatoria.

Pese a que la suma es superior, en 2024, según los datos municipales, se beneficiaron 3.615 personas, sumando un importe total de 723.000 euros.

Con carácter general, el primer requisito para poder optar a esta subvención pasa por tener una vivienda sobre la que se ostente algún derecho de concesión administrativa, superficie, usufructo, propiedad o copropiedad.

Los ingresos totales de la persona beneficiaria y sus convivientes no pueden exceder el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual vigente para 14 pagas multiplicado por 1,7.

En el caso de que el solicitante sea un pensionista que reciba la pensión mínima con el complemento del cónyuge a cargo, dicho complemento quedará excluido del cómputo para calcular el límite de sus ingresos. Igualmente, también quedarán excluidos los ingresos que perciban los pensionistas en situación de dependencia, gran invalidez o situaciones similares para afrontar la asistencia por parte de terceros, así como las prestaciones económicas por dependencia.

Por último, los solicitantes deben tener domiciliados los tributos municipales de IBI y IVTM y, en el caso de las personas desempleadas, deberán estar inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) al menos durante seis de los últimos 12 meses previos a la solicitud.