Así es el gigantesco hospital que empieza a levantarse en Málaga: 815 habitaciones, torres de 15 plantas, 1.800 aparcamientos

El Nuevo Hospital de Málaga empezará a ver la luz en 2026. Será a finales del próximo mes de enero, que ya asoma por la esquina, cuando arrancará formalmente el proceso de ejecución del que está llamado a ser el mayor edificio público de Andalucía.

El complejo sanitario, diseñado con la idea de generar una especie de ciudad hospitalaria en relación directa con el Materno Infantil (con el que estará unido mediante una pasarela aérea) y el Hospital Civil, dará cabida a 815 habitaciones, un bloque quirúrgico con 48 quirófanos, 80 camas de UCI, una gran área de consultas externas con 158 salas, espacios de docencia y una zona de urgencias equipada con más de 90 puntos de atención.

Y todo ello en una especie de gigante con cuatro grandes torres de 15 plantas (12 de ellas sobre superficie).

Son algunos de los detalles de un proyecto que, aunque levantado sobre hormigón y acero, está marcado por un diseño claramente "humanizado", que dará lugar a áreas con una música determinada para ayudar a relajar, con aromaterapia…

Son algunas de las singularidades que caracterizan un proyecto enorme, con el que la Junta de Andalucía trata de dar respuesta a una promesa que se extiende en el tiempo desde hace casi dos décadas.

Desde 2007 y 2008 se sucedieron los interminables anuncios sobre la construcción de un gran hospital. Ninguna de las muchas versiones vieron la luz en los tiempos pretéritos. Hasta ahora.

El origen

El Gobierno autonómico, tras poner en marcha la maquinaria administrativa en 2022, con la adjudicación del diseño del complejo, está ahora en condiciones de arrancar las obras.

La envergadura de la operación le ha llevado a optar por un modelo mixto. La unión temporal de empresas integrada por OHLA, Sando y Vialterra resultó adjudicataria de los trabajos.

El presupuesto global ofertado eleva el valor de la actuación a casi 449,1 millones de euros (sin IVA). A cambio de la ejecución material de las edificaciones hospitalarias y de los aparcamientos, los socios privados explotarán comercialmente las casi 1.800 plazas de aparcamiento que hay previstas. Ello se traducirá en unos 170 millones de euros en el plazo completo de 23 años de concesión.

Atendiendo al plan diseñado por estas empresas, la previsión es que en los momentos pico de la construcción del aparcamiento haya 200 operarios de media, cifra que se disparará hasta los 650 trabajadores de manera simultánea en la fase del complejo hospitalario.

Zona de Urgencias del nuevo hospital de Málaga.

Todo ello obliga a una organización exhaustiva de espacios diferenciados para personal técnico, operarios y servicios hospitalarios.

Otra medida contemplada pasa por establecer dos turnos de acceso a la obra y uso de las zonas higiénicas (7:00 y 7:30), buscando con ello reducir el tráfico a la hora de llegada de personal y la afectación sobre el entorno directo en las horas de mayor congestión.

Para simplificar el proceso, la adjudicataria construirá de manera directa componentes industrializados en naves cercanas.

Organización por fases

El análisis técnico pone en valor la organización por fases realizada por esta unión de empresas. De acuerdo con la misma, la fase del aparcamiento (15 meses) se organiza en una primera etapa, la del aparcamiento provisional (2 meses) y la del edificio aparcamiento (13 meses). Su ejecución se hará con doble turno de trabajo (15 horas efectivas).

Por otro lado, la fase 2, correspondiente al complejo hospitalario propiamente (60 meses), está planificada en tres líneas de producción simultáneas: torres de hospitalización A y B y bloque quirúrgico C.

Es de reseñar que la propuesta plantea un mayor número de grúas torre que lo establecido en el proyecto. El mismo establecía 3 y 6 grúas para las fases 1 y 2, respectivamente. El adjudicatario propone 4 y 9, respectivamente, así como medios auxiliares adicionales (andamios eléctricos, silos, montacargas, sistemas de apuntalamiento y cimbras).

Además, la UTE ha diseñado una coordinación avanzada con los hospitales colindantes, el Ayuntamiento y las obras del Metro, estableciendo planes activos de señalización, acceso escalonado del personal, y encuentros mensuales con las direcciones de los centros asistenciales para ajustar acciones preventivas y consensuar soluciones urbanas.

El aparcamiento provisional estará abierto a lo largo de 2026, el primer parking en 2027 y el segundo en 2032.