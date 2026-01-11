Málaga liga la Nueva Rosaleda a los ingenieros del Bernabéu y a los arquitectos de los estadios del Mundial de Catar

La ambiciosa apuesta de Málaga por contar en los próximos años con una Nueva Rosaleda capaz de acoger entre 45.000 y 55.000 espectadores sigue avanzando.

Y lo hace de la mano de dos grandes firmas empresariales: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA) y Fenwick Iribarren Architects (FIA).

La unión de estas dos entidades es la que finalmente se ha hecho con el contrato de estudio de las diferentes alternativas de localización del futuro estadio.

En concreto, ha logrado 92,12 puntos por parte de la mesa de contratación encargada de analizar las proposiciones. Aventaja claramente a la unión de Irtene y José Seguí, con 77,25 puntos e Idom Consulting Engineering Architecture, con 77,12.

Las ganadoras del concurso son firmas con un historial ligado a algunos de los recintos deportivos más emblemáticos del mundo, desde la profunda transformación del Santiago Bernabéu hasta varios estadios del Mundial de Qatar.

De hecho, es especialmente llamativo el perfil profesional de algunos de los integrantes.

En el caso de TYPSA, tal y como se recoge en la documentación técnica, se subraya que el coordinador del contrato es un ingeniero de caminos con 26 años de experiencia que ha dirigido grandes proyectos como la reforma del Santiago Bernabéu, la Caja Mágica y actuaciones estratégicas en Madrid Río, además de infraestructuras complejas en Arabia Saudí.

Fenwick Iribarren aporta a su director de diseño de estadios, responsable de recintos como Al Thumama, Lusail y Education City en Qatar, sedes del Mundial 2022, así como otros complejos deportivos de gran escala en Oriente Medio.

​A ese núcleo se suma un especialista en explotación y negocio de recintos deportivos, hoy vicepresidente de la consultora Legends, con trabajos recientes en el modelo económico y de usos del propio Bernabéu, el Benito Villamarín, el Sánchez‑Pizjuán y el Camp Nou, entre otros estadios europeos.

El informe técnico del Ayuntamiento subraya que el equipo "supera ampliamente" los mínimos exigidos y que, en varios perfiles clave, está formado por profesionales de referencia internacional en la planificación, diseño y explotación de grandes estadios.

​Un enfoque integral: ciudad, movilidad y negocio

La propuesta de TYPSA y Fenwick no se limita a la arquitectura, sino que plantea un análisis integral de cada posible emplazamiento para la Nueva Rosaleda, combinando urbanismo, movilidad, medio ambiente, geotecnia y viabilidad económica.

El coordinador de urbanismo es un arquitecto con más de tres décadas en planeamiento territorial y grandes operaciones, mientras que el especialista en movilidad ha trabajado en el Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana de Málaga, en los estudios del metro y en el dispositivo de accesos y transporte del Bernabéu en día de partido.

​El equipo suma además a un experto geotécnico muy ligado a grandes obras en la provincia —como el metro o la AP‑46— y a una ambientalista con casi 40 años en evaluación de impacto y proyectos de sostenibilidad.

Junto a ellos, un abogado urbanista especializado en planeamiento y un perfil experto en análisis de riesgo y modelos multicriterio refuerzan la parte legal y metodológica, con el objetivo de garantizar que la decisión sobre la ubicación del nuevo estadio sea robusta y defendible tanto técnica como jurídicamente.

​La Nueva Rosaleda: método de decisión de Champions

El contrato, licitado por Promálaga, exige comparar varias alternativas de localización, incluida la actual Rosaleda, mediante un análisis multicriterio que tenga en cuenta factores urbanísticos, sociales, ambientales, económicos y de retorno de la inversión.

La UTE propone un modelo de decisión avanzado, con ponderaciones definidas mediante Proceso Analítico Jerárquico y simulaciones tipo Monte Carlo, apoyadas en el software @RISK, para testar la robustez de cada escenario antes de recomendar una ubicación.

​El equipo ofrece incluso reducir el plazo del estudio de 17 a 13 semanas, apoyándose en su conocimiento previo de la ciudad y de los emplazamientos, sin que —según el informe— se resienta la calidad del trabajo.

