Un escape de gas en Cruz de Humilladero (Málaga) se salda con cuatro personas afectadas, dos menores de edad

Efectivos de Bomberos de Málaga han intervenido esta tarde en una vivienda de la calle Virgen de la Esperanza, en el distrito Cruz del Humilladero, donde se ha registrado un escape de gas.

Tras recibir el aviso del servicio de emergencias 112 sobre las 20:10 horas, se han desplazado dos dotaciones del Parque Central de Martiricos, compuestas por dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero.

Según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, cuatro personas de una misma unidad familiar, dos de ellas menores, han sido atendidas y trasladadas por los servicios sanitarios del 061 a un centro hospitalario tras resultar afectadas por inhalación de gas. Por el momento no ha trascendido su estado.