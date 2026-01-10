Muere una mujer de 67 años en plena calle en El Palo: sufrió una parada cardíaca frente a un restaurante

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer de 67 años falleció en la calle en la zona de Echeverría de El Palo tras sufrir una posible parada cardíaca. El suceso ocurrió frente al restaurante Pichi de Cái y los servicios de emergencias trataron de reanimarla sin éxito. Vecinos colaboraron en la asistencia y se activó el protocolo judicial para proceder al levantamiento del cadáver. En diciembre, un hombre de 75 años también perdió la vida en Málaga tras una caída en la vía pública durante un temporal.

Triste suceso en la zona de Echeverría de El Palo. Una mujer de 67 años falleció en la noche de este viernes en plena vía pública tras sufrir una posible parada cardíaca.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió varias llamadas sobre las 22.40 horas desde la avenida Pío Baroja de la capiral. Varios vecinos alertaban de la presencia de una mujer tumbada en el suelo que se encontraba indispuesta y no respondía. Hasta la zona se trasladaron los servicios sanitarios del 061 que aunque, según los testigos, trataron de reanimarla durante mucho tiempo, nada pudieron hacer por salvar su vida.

Algunos vecinos trataron de colaborar con los sanitarios y vivieron momentos muy difíciles frente al restaurante Pichi de Cái, donde ocurrió todo. Pero se tuvo que activar el protocolo judicial pertinente y tiempo después se procedió al levantamiento de cadáver.

El pasado 27 de diciembre, un hombre de 75 años también fallecía en plena vía pública tras sufrir una caída en Málaga capital en una jornada marcada por un intenso temporal, aunque el aviso rojo aún no se había activado en ese momento.

El suceso, en aquel caso, se produjo en torno a las ocho de la tarde en la calle Maera, en el barrio de Bonaire. Según relataron algunos testigos, el hombre acababa de salir de la peña de Bonaire cuando resbaló y cayó al suelo, golpeándose de forma fatal en la cabeza.

Varios alertantes dieron aviso al servicio de emergencias 112, que movilizó hasta el lugar a efectivos sanitarios del 061. A pesar de los repetidos intentos de reanimación, los profesionales no pudieron salvarle la vida y certificaron su fallecimiento en el lugar de los hechos. Posteriormente, se activó el protocolo judicial para proceder al levantamiento del cadáver.