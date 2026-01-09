Cuatro promotoras pugnan por el gran plan municipal de alojamientos temporales de Málaga

Imagen de los trabajos de construcción de VPO en el sector Universidad de Málaga.

La ambiciosa operación inmobiliaria con la que el Ayuntamiento de Málaga quiere suturar parte de la herida que representa la falta de vivienda a precio asequible en la capital de la Costa del Sol sigue avanzando.

Tras poner en marcha a principios del pasado mes de diciembre el concurso para adjudicar a empresas privadas 14 solares sobre los que permitir la construcción de 1.256 VPO o 1.414 alojamientos temporales, ya se conocen las firmas que se han interesado por estos espacios.

De acuerdo con los datos conocidos por EL ESPAÑOL de Málaga, hay solicitantes para los tres lotes de parcelas que son objeto del procedimiento.

Para el primero de los lotes, formado por 4 parcelas con 13.377,33 m2, una edificabilidad total de 19.349,44 m2 para un máximo de 298 viviendas o 334 alojamientos, hay un solo promotor: Fundación Salas.

Forman parte de esta bolsa de suelo:

Calle Massenet, 17 (máximo de 101 viviendas o 114 alojamientos).

Calle Santa Matilde, 6 (máximo de 61 viviendas o 68 alojamientos).

Camino de la Gamera, 3 (máximo de 90 viviendas o 101 alojamientos).

Calle Tanzania, 11 (máximo de 46 viviendas o 51 alojamientos).

El lote 2 es el que más concurrencia ha tenido, con tres firmas en disputa. Se trata de Fundación Casas, Genivs y Urbania.

Estas tres promotoras optan a una bolsa con 5 parcelas, con 21.919,10 m2 de superficie y 42.231,86 m2 de edificabilidad para un total de 649 viviendas o 732 alojamientos.

Forman parte de la misma:

Avenida Marcelino Camacho, 15 (máximo de 122 viviendas o 137 alojamientos).





Calle Ingeniero Agustín Escolano, 5 (máximo de 127 viviendas o 143 alojamientos).





Avenida Andrés García Maldonado, 14 (máximo de 144 viviendas o 163 alojamientos).





SLE-4 PPO Cortijo Merino (máximo de 152 viviendas o 171 alojamientos).





SLE-5 PPO Cortijo Merino (máximo de 104 viviendas o 118 alojamientos).

Finalmente, el lote 3 se los disputan Fundación Casas y Fundación Salas. Sobre este paquete, integrado por otras cinco fincas, se autoriza un total de 309 viviendas o 348 alojamientos.

Estos son los solares:

Calle Ramos Martín, 2 (máximo de 50 viviendas o 56 alojamientos).

Calle Ramos Martín, 1 (máximo de 91 viviendas o 103 alojamientos).

Avenida Editor Ángel Caffarena, 27 (máximo de 54 viviendas o 60 alojamientos).

Calle Píndaro, 20 (máximo de 68 viviendas o 77 alojamientos).

Calle Navarro Ledesma, 32 (máximo de 46 viviendas o 52 alojamientos).

Características del pliego de condiciones

Entre las condiciones fijadas destaca la de la renta máxima de alquiler, que no podrá ser superior a los 10,0616 euros/m2 útil y mes.

Asimismo, se establece un alquiler rotacional máximo de 7 años para los futuros inquilinos, salvo que se trate de colectivos de más de 65 años.

El 60% de las viviendas o alojamientos se destinarán a jóvenes menores de 35 años, y el resto para otros colectivos, como los mayores.

El 55% como mínimo de las viviendas o alojamientos tendrá un dormitorio, con una superficie aproximada de 45 m² útiles, mientras que el resto podrán tener dos dormitorios y con una superficie máxima de 60 m² útiles.

Los alojamientos tendrán estancias comunes en los bloques, como mínimo el 15% de la superficie útil del edificio. Los locales comerciales no supondrán más del 10% del techo edificable de la promoción, salvo autorización expresa del IMV.

Todas las promociones deberán contar con limpieza de las zonas comunes, mantenimiento del edificio y de sus instalaciones, mantenimiento y limpieza del garaje, suministros de energía y agua en las zonas comunes.

Criterios de adjudicación

Para la valoración de las ofertas se tendrán en cuenta criterios técnicos (hasta 40 puntos) y la propuesta económica (hasta 60 puntos).

Se asignan 60 puntos al ofertante que se comprometa a aplicar un menor precio de renta de las viviendas o alojamientos a promover en cada lote para lo que se considerará la reducción porcentual del precio máximo de venta vigente en el momento de la licitación, que se sitúa en 10,0616 euros/m2 y mes.

Desde la firma en documento público de la concesión, las empresas que resulten adjudicatarias dispondrán de 2 meses para presentar el proyecto básico y solicitar las licencias de obras de las parcelas del lote; 30 meses para terminar las obras desde la fecha de concesión de licencias de obras; y de 3 meses para entregar las viviendas o alojamientos tras el certificado fin de obras.