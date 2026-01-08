Málaga adjudica el contrato para el estudio de la ubicación del nuevo estadio de La Rosaleda por 180.000 euros

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado por 180.895 euros el contrato para el estudio de ubicación del nuevo estadio La Rosaleda a la UTE TYPSA-FIA, con un plazo de ejecución de 13 semanas. El estudio analizará cinco posibles ubicaciones, incluyendo la actual Rosaleda, la ampliación de la Universidad, San Cayetano, Lagar de Oliveros y la Manzana Verde, para identificar la mejor opción para el futuro estadio. El nuevo estadio deberá cumplir los estándares UEFA Nivel 4 y tener una capacidad entre 45.000 y 55.000 espectadores, buscando la inversión más optimizada posible. TYPSA y FIA, empresas con experiencia en grandes proyectos deportivos como el Bernabéu y estadios del Mundial de Qatar, serán las encargadas de realizar el análisis multicriterio y la hoja de ruta para el estadio.

Málaga está en la búsqueda de la localización perfecta en la que ubicar su nuevo estadio La Rosaleda. Para ello, el Ayuntamiento ha adjudicado el contrato de la asistencia técnica para el estudio de alternativas de ubicación a la UTE formada por Técnica y Proyectos S.A. (TYPSA) y Fenwick Iribarren S.L. (FIA), por un importe de 180.895 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 13 semanas (cinco la primera fase y 8 la segunda).

El objeto del contrato es la realización de un estudio cuyo principal propósito sea la elaboración de un análisis multicriterio que permita identificar la localización más recomendable para un nuevo estadio de fútbol de primer nivel en la ciudad de Málaga.

Asimismo, el estudio irá acompañado de una hoja de ruta, tanto en plazos estimados como en trámites principales y costes de la nueva infraestructura en la localización propuesta seleccionada, independientemente del modelo de gestión por el que finalmente se opte (público o privado).

Este análisis del futuro estadio debe partir desde el cumplimiento mínimo de los estándares UEFA Nivel 4 (de acuerdo con el documento UEFA Stadium Infrastructure Regulations de junio de 2025), con un aforo que deberá situarse en una horquilla entre los 45.000 y los 55.000 espectadores totales, y que además suponga la inversión más optimizada posible, de modo que cuente con la inversión inicial y la posible compensación posterior de la misma mediante los posibles retornos.

Además de poner a disposición del adjudicatario los 18 estudios y análisis realizados hasta la fecha en el marco del convenio entre las tres administraciones propietarias, también se facilita un estudio preliminar de ubicaciones realizado por la Gerencia de Urbanismo en el que se recogen 5 opciones que se han considerado para el nuevo estadio, sin perjuicio de otras posibles que puedan plantearse durante el estudio, y que son las que deberán ser analizadas y comparadas.

Las 5 opciones son las siguientes:

La Rosaleda, estadio actual, ampliado y rehabilitado, según el plan trazado para la candidatura del Mundial 2030. Ampliación de la Universidad: parcela delimitada por el bulevar Louis Pasteur por el sur, la avenida Francisco Trujillo Villanueva por el este, el arroyo de Las Cañas por el oeste, y la avenida Navarro Ledesma por el norte. San Cayetano: sector SGIT-PT-7 previsto en el PGOU 2011. Lagar de Oliveros: parcelas de equipamiento EQ-E-2.01, EQ-E-2-02 y EQ-D-2.03. Manzana Verde: superficie de la Unidad de Ejecución del PERI P-2 del sector SUNCR-P.2. Emplazamiento sugerido por la grada de animación del Málaga CF en las reuniones de julio de 2025. El Ayuntamiento se comprometió a estudiar esta opción, si bien en este ámbito con planeamiento aprobado y el proyecto de urbanización en redacción, se prevén 923 viviendas, de ellas, 803 protegidas, nuevas zonas verdes y equipamientos públicos.

Además, la empresa adjudicataria deberá evaluar cada ubicación, usando la información aportada como base para su verificación definitiva, y deberá llevar a cabo una recopilación de información adicional para poder completar todos los análisis que se requieren.

Las actuaciones que se incluyen en el objeto se dividen en dos fases: la primera, con un plazo de ejecución de cinco semanas, se centrará en la recopilación de información, la toma de datos, así como el diagnóstico individualizado de las ubicaciones previas a estudiar.

Por su parte, la segunda, se centra en la realización de análisis multicriterio (AMC) para elegir la mejor ubicación para la construcción del estadio y que deberá elaborar la empresa adjudicataria en 8 semanas.

Empresa encargada del estudio

Este estudio se financia con cargo al convenio de colaboración, suscrito en diciembre de 2024, entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga para la realización de estudios y actuaciones preparatorias de ampliación, renovación y rehabilitación del Estadio de La Rosaleda y su entorno, y su posterior adenda aprobada por la Junta de Gobierno Local en octubre del año pasado.

En cuanto a las empresas que forman parte de la UTE, TYPSA Ingeniera es un grupo internacional de consultoría y servicios de ingeniería y arquitectura con base en Madrid y oficinas en distintos países.

Cuenta con más de 50 años de experiencia y, en concreto, en el ámbito de las instalaciones deportivas, ha participado en diversos proyectos, como son la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, además de trabajos de ingeniería para el Estadio Metropolitano, y otros recintos como la Caja Mágica de Madrid, o el Sport Boulevard en Arabia Saudí.

Por su parte, FIA (Fenwick – Iribaren Architecs) es un estudio de arquitectura fundado por los arquitectos Mark Fenwick y Javier Iribarren, que está especializado en proyectos de arquitectura deportiva, urbanismo y diseño de estadios de fútbol.

Es uno de los estudios que participó en la construcción de tres de los ocho estadios que acogieron la Copa Mundial de la FIFA en 2022 de Qatar. Su trabajo se caracteriza por su enfoque sostenible y el empleo de sistemas técnicos avanzados en eficiencia climática.