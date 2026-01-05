Los Reyes Magos vencen a la lluvia en Málaga y reparten ilusión, alegría y más de 20.000 kilos de caramelos y polvorones

Las claves nuevo Generado con IA Los Reyes Magos recorrieron Málaga tras superar la lluvia y repartieron más de 20.000 kilos de caramelos, gominolas y polvorones. Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos por decenas de familias en el Ayuntamiento, donde la alcaldesa infantil leyó una emotiva carta llena de buenos deseos. La cabalgata contó con 13 carrozas y la participación de alrededor de 1.000 figurantes, acompañados de música y espectáculos durante todo el recorrido. La celebración buscó mantener la ilusión y la magia de la Navidad, pidiendo salud, paz y amor para todas las familias malagueñas.

La borrasca Francis desafió a los Reyes Magos en Málaga, pero nadie puede parar la ilusión y la magia de la Navidad. Por lo que, tras una tarde donde la lluvia estuvo más que presente, a las 18.00 horas el agua paró, salió el sol y con él, Melchor, Gaspar y Baltasar.

Tras dormir en la Alcazaba, una hora después de la hora prevista, Sus Majestades partieron hacia el Ayuntamiento de Málaga arropados por decenas de niños y familias que desean cerrar los ojos esta noche para ver qué les traen mañana.

“Yo soy de Gaspar”, “Baltasar, el patinete”, “Melchor, Melchor una foto”. Estas han sido algunas de las frases más repetidas por los más pequeños que entre nervios y sonrisas, admiraban fascinados a Sus Majestades.

La alcaldesa infantil de Málaga, Yasmina Ballesta, alumna de 14 años de Escuelas Ave María, ha sido la encargada de leer una carta llena de buenos deseos en representación de todos los niños y niñas de la ciudad durante el acto de recepción a los Reyes de Oriente que ha tenido lugar en la tarde de este lunes en el Ayuntamiento.

La joven alcaldesa ha pedido que la magia de los Reyes de Oriente llegue a todos los hogares para que ningún niño se sienta solo: "que ningún niño ni niña pierda la ilusión y que todos podamos sentir el cariño de quienes nos rodean". Y ha añadido que los mejores regalos no siempre se envuelven en papel, sino que a veces son "un abrazo, una palabra bonita o tiempo compartido".

En la carta también se pide salud para las familias, paz para el mundo y amor para llenar cada rincón de la ciudad de Málaga, a la vez que se pide a Sus Majestades que cuiden de la ilusión de todos los niños y niñas, "incluso cuando crecemos y las cosas se vuelven más difíciles".

"Que nos ayudéis a no perder nunca la capacidad de soñar, de imaginar un mundo mejor y de creer que, con pequeños gestos, podemos hacer grandes cosas", ha añadido.

Y tras una increíble ovación, Melchor, Gaspar y Baltasar han saludado a los malagueños desde el balcón del Ayuntamiento mientras la Caravana se iba formando a sus pies. “Desde tierras muy lejanas han llegado sus majestades. Los reyes ya están aquí y todos los que estáis aquí vais a empezar a vivir la mejor noche del año".

La cabalgata ha ido formándose poco a poco y así, las 13 carrozas que forman el cortejo han conseguido vencer a la lluvia y han repartido unos 20.000 kilos de caramelos, gominolas y polvorones.

La música no ha faltado en ninguna parte del recorrido. Si no llegaba a través de los altavoces de los pasacalles, también desde los balcones de los malagueños. Uno de esos balcones musicales ha sido el de la Cofradía de la Esperanza, que con unos altavoces han amenizado la tarde a todos los que estaban esperando la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Unos 1.000 figurantes participan este año en las tres carrozas reales y las diez de acompañamiento, animadas por pasacalles y grupos musicales, entre las que están como 'Ice Age' con el pasacalles 'Avatar'; 'Cuentos de Navidad', con los pasacalles 'Baila Conmigo-Teatinos' y 'Personajes Infantiles'; 'Lady Bug', con 'Les Wagonotes' y 'Aviones'.

También la carroza de 'Fundación Unicaja', con 'Euphoria Dance Academy'; 'Málaga C.F.', con 'Cars'; 'Estrella Dorada'; 'Oriente'; 'Belén', acompañado por la Banda Juvenil 'Juan Jurado Guerrero'; 'Pajes', con el Ballet Real 'Jardín de la Alcazaba'; y por último las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañadas por bandas y guardias especiales.