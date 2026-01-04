El Metro de Málaga roza el sobresaliente en su encuesta anual de satisfacción: el índice de confianza supera el 94%

Las claves nuevo Generado con IA El Metro de Málaga obtiene una puntuación de 8,72 sobre 10 en su encuesta anual de satisfacción, con un 94,56% de confianza entre los usuarios. La mayoría de los viajeros califica el servicio como excelente (59,9%), mientras que solo un 2% lo considera mejorable. Los aspectos mejor valorados son la limpieza, el funcionamiento de infraestructuras y la accesibilidad, todos con notas superiores a 9 puntos. El perfil medio del usuario es mujer, de entre 18 y 26 años, y la mayoría accede a pie y utiliza la Tarjeta Monedero del Consorcio.

El servicio del Metro de Málaga vuelve a rozar el sobresaliente, con un 8,72 sobre diez en la encuesta anual de satisfacción, según han confirmado desde la Junta de Andalucía.

El 59,9% de los viajeros sostiene que el servicio del metro es excelente, es decir, otorgan una valoración global de entre 9 y 10; mientras que un 38% sitúa su calificación en la categoría de satisfactoria, es decir, entre un 7 y un 8.

Tan solo un 2% de los encuestados lo cataloga de mejorable, con una valoración de hasta 6 puntos, y un 0,1% lo califica de crítica, con una nota de entre 1 y 4. Por su parte, el 94,56% de los usuarios sostiene que es un servicio en el que se puede confiar.

La empresa Tema Grupo Consultor ha realizado esta encuesta entre el 3 y el 9 de noviembre, con un total de 2.335 entrevistas. Este sondeo tiene un error muestral del 2% y un nivel de confianza del 95%. Los datos que arroja confirman que los usuarios mantienen una percepción claramente positiva del servicio que presta el metropolitano.

El informe analiza 21 indicadores, cuyas notas se sitúan entre 6,42 y 9,29 puntos. Los mejor calificados vuelven a ser la limpieza de los trenes (9,29), la limpieza de estaciones y pasillos (9,26), el funcionamiento de escaleras mecánicas y ascensores (9,24), la ausencia de averías o interrupciones (9,23) y la accesibilidad de estaciones y trenes (9,20).

También obtienen puntuaciones superiores a nueve el trato del personal, la sensación de seguridad, el carácter ecológico del metro, la claridad de la señalización y la rapidez de llegada al destino.

La valoración continúa siendo positiva en aspectos como la información general, la comodidad en las conexiones, la temperatura de los vagones o la comodidad sin movimientos bruscos, todos por encima de los 8 puntos.

En el extremo inferior destacan, un año más, la combinación con bicicleta (7,28), la combinación con patinete (6,42) y las aglomeraciones en andenes y trenes (6,87).

En cuanto al uso del servicio, la mayoría de las personas usuarias realiza dos trayectos diarios (75,3%), mientras que un 12% efectúa cuatro o más desplazamientos al día, un dato que crece respecto al año anterior.

El modo de acceso y dispersión más habitual continúa siendo a pie, con una participación que ronda el 75% en la llegada a la estación y el 82% en la salida.

El perfil medio del usuario de Metro de Málaga en 2025 es mujer, de entre 18 y 26 años, residente mayoritariamente en el ámbito de influencia de las líneas 1 y 2 (67,11%) y con estudios de nivel medio.

En cuanto a la fidelidad al servicio, casi el 62% de los encuestados afirma utilizar el metro desde hace más de tres años.

El título de transporte más empleado es la Tarjeta Monedero del Consorcio, utilizada por el 55,3% de los viajeros. Le siguen la Tarjeta Monedero de Metro de Málaga, con un 26,6%, y el billete ocasional, cuyo uso se sitúa en el 9,5%.

Las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga cuentan con 13,6 kilómetros de recorrido y 19 estaciones y paradas. En lo que va de año, el ferrocarril metropolitano ha transportado más de 17,8 millones de viajeros, consolidándose como un pilar esencial de la movilidad sostenible en la ciudad.