Los barrios de Málaga cambian el día y el horario de las cabalgatas, pasacalles y fiestas de Reyes por la alerta de lluvias

Generado con IA

El día y los horarios para la celebración de las cabalgatas, pasacalles y fiestas de Reyes, previstas inicialmente para este sábado, domingo y lunes en los diferentes barrios de Málaga capital, han sido modificadas ante la previsión de lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha activado ya el aviso amarillo para el domingo.

Así, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado, de las cabalgatas programadas para el domingo, 4 de enero, las de Cruz del Humilladero y Teatinos se celebrarán mañana sábado, 3 de enero, mientras que la del Este, se cancela por la imposibilidad de garantizar la seguridad para que pueda celebrarse en condiciones de normalidad por la coincidencia horaria con otras cabalgatas.

Por su parte, las cabalgatas y actividades programadas para mañana adelantan sus horarios o modifican su recorrido, o lugar de celebración, salvo la del distrito Centro que se anula.

Cabe recordar que se producirán afectaciones a la movilidad por lo que se recomienda seguir las indicaciones de la Policía Local y la información sobre el tráfico y el transporte público que se facilitará.

En este sentido, el Ayuntamiento solicita la colaboración vecinal para la retirada de vehículos de las calles que conforman los itinerarios de las cabalgatas para hacer posible la celebración de las mismas. Igualmente, se recuerda que los distritos también contarán con un dispositivo específico de limpieza en cada una de las actividades organizadas.

Centro

El distrito Centro ha cancelado la actividad prevista para el sábado, 3 de enero, a las 11:00 horas, que consistía en la ofrenda de SS.MM. los Reyes de Oriente en el Santuario de la Victoria tras un pasacalle, cuya salida estaba prevista desde el Hotel Zenit.

Este

El distrito Este ha organizado una fiesta de Reyes Magos el domingo, 4 de enero, para que SS.MM los Reyes de Oriente reciban a los niños y niñas en el pabellón cubierto del CEIP Ramón del Valle Inclán (entrada por la avenida de Pío Baroja), donde podrán saludarlos y entregar sus cartas. Además, habrá castillos hinchables, juegos, animación y actividades en horario de 11:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 20:30 horas.

Esta actividad sustituirá a la Gran Cabalgata del Este, prevista para ese mismo día, y que no podrá adelantarse al sábado debido a que la logística de esta cabalgata, que da servicio a todo el litoral Este de la ciudad, hace inviable garantizar que se pueda celebrar en condiciones de normalidad y sin importantes afectaciones a la movilidad.

Ciudad Jardín

El distrito Ciudad Jardín ha adaptado las actividades: la fiesta de Reyes prevista en el Parque de La Alegría pasará a celebrarse el 4 de enero en el interior del pabellón polideportivo Alfonso Queipo de Llano entre las 12:30 y las 18:00 horas.

Para el día 3 de enero se ha programado un taller infantil de animación con un paje real en la asociación de vecinos Cortijillo Bazán, en la avenida Málaga Oloroso, número 37-Bajo, entre las 11:30 y las 13: 30 horas. Al día siguiente, la actividad que estaba prevista en la avenida de Las Postas se trasladará a la Peña Cruz de Mayo en la avenida de Nuestra Señora de la Guías, número 3-Bajo, entre las 11:30 y las 13:30 horas.

Bailén-Miraflores

En el distrito Bailén-Miraflores, la cabalgata mantiene el día de celebración (4 de enero), pero en caso de que no pueda celebrarse debido a la lluvia, se ha diseñado un plan alternativo que consiste en que el polideportivo del colegio Gibraljaire acoja el pasacalles previsto y los niños y niñas del distrito puedan acercarse hasta allí entre las 17:30 y las 20:30 horas para ver a los representantes de SS.MM. los Reyes de Oriente. La decisión se adoptará y comunicará mañana sábado.

En caso de que la cabalgata se celebre como estaba previsto, la comitiva partirá desde el colegio Gibraljaire acompañada por la banda de música de Miraflores, con el siguiente recorrido: Nuestra Señora de los Clarines, Cabas Galván, Camino Suárez, rotonda Suárez, Albacete, Magistrado Salvador Barberá, Maestro Pablo de Luna, Enrique de Egas, Martínez de la Rosa, Barón de Les y Nuestra Señora de los Clarines.

La ofrenda en el Asilo de Los Ángeles, prevista para el 4 de enero a las 12:00 horas, se llevará a cabo el día 5 de enero a las 11:00 horas a petición del asilo.

Palma-Palmilla

Hoy a las 17:30 horas, se celebrará la fiesta infantil en el Parque Martiricos, con la visita del cartero real, pasacalle, castillo hinchable, talleres con animación, rastrillo artesanal y actuaciones. Esta actividad está organizada por el distrito con la colaboración de la Asociación de Mayores Doctor Marañón, la Peña Martiricos y la Cofradía de Medinaceli y Candelaria.

Esta mañana ha tenido lugar la fiesta infantil organizada por el distrito, la Asociación de Vecinos de La Roca y Bodegas H. Madrid, en la calle Poeta Agustín Ruano, con la visita del cartero real, pasacalle, castillo hinchable y talleres con animación.

El 3 de enero, a las 11:30 horas, el distrito ha organizado otra fiesta infantil en las pistas deportivas de Las Virreinas, con la visita del cartero real, pasacalle, castillo hinchable y talleres con animación.

Cruz del Humilladero

La cabalgata del distrito Cruz del Humilladero, prevista inicialmente para el domingo 4 de enero, pasará a celebrarse el 3 de enero a partir de las 17:00 horas y con el mismo recorrido. La salida tendrá lugar desde el CEIP Doctor Fleming, en calle Fernandez Fermina.

Desde este punto, se iniciará el recorrido, que será más corto y que discurrirá por las calles Fernández Fermina, Conde de Guadalhorce, Cruz del Humilladero, Camino de San Rafael, Alfambra, La Unión, Antonio Luis Carrión, paseo de los Tilos y Cruz del Humilladero. Una vez finalizada la Cabalgata, se llevará a cabo la ofrenda de los representantes de SS.MM. los Reyes de Oriente en la Iglesia de la Asunción y la entrega de los regalos, que se repartirá en el transcurso de la cabalgata.

Carretera de Cádiz

La cabalgata del distrito Carretera de Cádiz se mantiene para la tarde del 3 de enero, aunque adelanta su horario a las 16:30 horas. Además de las tres carrozas de los Reyes, el cortejo de este año contará con la participación de 27 colectivos y un total de 1.300 personas, con 14 bateas cedidas a los colectivos del distrito, dos más que el año pasado, además de varios pasacalles, y grupos de coros.

La comitiva real partirá desde el CEIP Eduardo Ocón, con el siguiente recorrido: Tomas Echeverría, Ayala, La Hoz, Sor Teresa Prat, Frigiliana, Realenga de San Luis, Camino del Pato, avenida Moliere y llegada a calle Unión Mercantil donde finalizará sobre las 20:00 horas, aproximadamente.

Churriana

El distrito Churriana celebrará el 5 de enero, a partir de las 17:00 horas, el desfile de los representantes de SSMM. los Reyes de Oriente.

La actividad dará comienzo en la explanada de aparcamientos frente al mercado municipal y continuará por las calles Camino Nuevo, Teresa Blasco, Torremolinos, la avenida de San Javier, las calles Enrique Van Dulken, Monsálvez y Vega y la Plaza de la Inmaculada y el Paseo Grice Hutchinson, donde finalizará en el tramo antes de confluir con el Camino de Las Carmelitas. Al término del desfile, a las 19:30 horas se ofrecerá una degustación de roscones para los más pequeños.

Ésta es la previsión inicial, que estará sujeta a la evolución de la situación meteorológica.

Campanillas

El distrito Campanillas celebrará el 5 de enero, a partir de las 17:00 horas, el pasacalle con los representantes de SS.MM. los Reyes de Oriente. El recorrido tendrá la salida desde el CEIP ‘Francisco de Quevedo’, calles Matisse, calles José Calderón hasta el comienzo de calle Jacob, calle Israel hasta la Junta Municipal de Distrito en la calle Ramírez Arcas, número 2. En la Junta Municipal de Distrito habrá un escenario donde los niños y niñas tendrán la oportunidad de conocer a los Reyes de Oriente, entregarles las cartas y recibir los primeros regalos.

Ésta es la previsión inicial, que estará sujeta a la evolución de la situación meteorológica.

Puerto de la Torre

El distrito Puerto de la Torre, mantiene el pasacalles de los representantes de SS.MM. los Reyes de Oriente el sábado 3 de enero, pero adelanta su horario a las 10:30 horas. Partirá desde la calle Lope de Rueda y llegará hasta la avenida Pintor Manuel Barbadillo, con la participación de colectivos, colegios y AMPAS del distrito.

Teatinos-Universidad

El distrito Teatinos – Universidad adelanta la actividad prevista para el 4 de enero al 3 de enero entre las 11:00 a las 13:30 horas. La actividad contará con la presencia de 20 entidades, AMPAS, asociaciones y colectivos del distrito que colaboran, además de las asociaciones Vespinos de Málaga y Motauros del Sur.

El pasacalle iniciará el recorrido desde la avenida Plutarco a la altura de calle Andrómeda a las 11:00 horas y continuará en la avenida Jorge Luis Borges, las calles Juan de Robles y Mesoneros Romanos, retomará de nuevo la avenida Jorge Luis Borges, y seguirá por las avenidas Gregorio Prieto y Abogado de Oficio.

El cortejo finalizará en el parque de atracciones navideño en calle Decano Agustín Moreno a las 13:30 horas, donde los Reyes Magos serán recibidos con un espectáculo de animación en la carpa de actividades instalada en este espacio.