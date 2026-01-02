2025, el año de récord del Puerto de Málaga: más de 5 millones de toneladas y 100.000 vehículos movidos

El Puerto de Málaga cierra 2025 como un año de récord. Así lo confirma el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, que pone el acento en el extraordinario comportamiento del tráfico de mercancías generales, que superará los 5 millones de toneladas.

Para dimensionar adecuadamente este dato sirva decir que supone más de un 50% por encima del nivel de 2019. Igualmente notable es el movimiento de vehículos, que rebasará los 100.000, así como de pasajeros de crucero, que estarán por encima de los 550.000.

Todos estos detalles perfilan un ejercicio histórico, según Rubio, quien destaca que la mejora de los datos es general en todos los tráficos.

En el caso de las mercancías, señala que serán más de 5 millones de toneladas, "una cifra que no se alcanzaba desde hacía más de dos décadas".

El peso de la actividad consolida a Málaga como un puerto en clara expansión tras la caída de tráficos de 2020 y la posterior recuperación gradual en 2021 y 2022.

Solo los graneles han registrado un ligero retroceso, que el responsable portuario vincula a la mejora de la situación pluviométrica en España, con mejores cosechas que han reducido la necesidad de importaciones a través de este enclave, especializado en tráficos de entrada.

​En el capítulo de vehículos, el puerto ya anunció que había superado la barrera de los 100.000, lo que supone un récord absoluto en su historia reciente. La previsión es que el año se cierre muy por encima de esa cifra.

​El tráfico de pasajeros también arroja números notables. Los cruceros cerrarán 2025 con más de 550.000 pasajeros y un mantenimiento e incluso ligero incremento —en torno al 3%— de los usuarios de la línea con Melilla, pese a que el año anterior operaban dos barcos frente a uno en el actual.

Conectividad

​En cuanto a la conectividad, 2025 también ha sido un hito. Málaga se ha convertido en el puerto del sistema español que más ha incrementado su conectividad "con mucha diferencia", lo que se traduce en más oportunidades para que cualquier empresa del hinterland importe y exporte directamente desde la ciudad a un mayor número de destinos en el mundo.

​El puerto cuenta ya con conexiones directas con Asia, Extremo Oriente, India, Oriente Medio, América del Sur —tanto en su fachada pacífica como atlántica—, así como con Estados Unidos y Canadá. El presidente reconoce que este nivel de enlaces era "absolutamente impensable" hace apenas unos años, lo que refuerza el papel de Málaga como nodo logístico y comercial de referencia en el sur de Europa.

​Mirando a 2026, las perspectivas se consideran buenas, aunque el listón queda muy alto. La Autoridad Portuaria trabaja para mejorar la productividad del muelle de contenedores y recuperar el terreno perdido en graneles, mientras sigue centrando su "obsesión" en seguir ampliando la conectividad para que más empresas puedan utilizar el puerto como puerta directa a los mercados internacionales.