Suspenden una fiesta ilegal en Nochevieja en Málaga por carecer de autorización: desalojaron a 100 personas

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Local de Málaga suspendió una fiesta ilegal de Nochevieja en el distrito Cruz del Humilladero por falta de autorización. El local, alquilado para la ocasión, cobraba 10 euros por entrada con consumición y no presentó la documentación requerida. Un centenar de personas fueron desalojadas sin incidentes tras comprobarse que el evento no tenía permiso. Durante las Navidades, la Policía Local ha monitorizado redes sociales e inspeccionado locales para detectar fiestas sin autorización, apercibiendo a varios promotores.

Esta pasada madrugada, agentes de la Policía Local de Málaga suspendieron una fiesta ilegal con motivo de la Nochevieja por carecer de autorización para su celebración. Las instalaciones, situadas en la calle Flauta Mágica en el distrito Cruz del Humilladero, no tenían permiso para el ejercicio de esta actividad.

A las 1.30 horas de la madrugada de hoy, agentes de la Policía Local, que estaban realizando labores de control, detectaron que en este local se estaba celebrando una fiesta. El establecimiento acogía un evento con música en directo por la que estaban cobrando 10 euros por la entrada con derecho a una consumición.

Los agentes comprobaron que la actividad no contaba con la autorización pertinente, ni tampoco tenían conocimiento de que hubiesen pedido ningún permiso previo. La persona responsable no aportó la documentación requerida por los agentes, ya que se trataba de un local alquilado para la ocasión.

Cuando se personaron los propietarios comprobaron que carecía de autorización, por lo que los agentes procedieron al desalojo de alrededor de un centenar de personas que en ese momento estaban en la

sala sin registrarse ninguna incidencia.

Monitorización en redes sociales

Esta actuación se suma a las acciones realizadas por la Policía Local de Málaga, a través del Grupo de Investigación y Protección (GIP), para la detección de la posible organización de fiestas en espacios sin autorización.

De esta forma, durante las Navidades y, especialmente, en Nochevieja, han monitorizado las redes sociales, en coordinación con la Policía Autonómica, que también han inspeccionado locales con aforo para más de 700 personas, para la identificación de promotores que hayan organizado eventos sin autorización, que no hayan cumplido todas las medidas de seguridad o hayan superado el aforo permitido para proceder a su apercibimiento y evitar que finalmente se llevaran a cabo en esas condiciones.

Desde comienzos de diciembre de 2025, los agentes han rastreado tanto las redes sociales como las páginas web de venta de entradas para identificar los distintos eventos programados en la ciudad.

Esa información ha sido remitida al Área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial para confirmar si disponían de autorización.

De esta forma, en el momento en el que se han detectado actividades que no se ajustaban a las establecidas en la licencia o declaración responsable del establecimiento o que se anunciaban en locales sin autorización, se procedió a apercibir a sus responsables para que corrigieran la situación y se estableció un dispositivo para vigilar su cumplimiento.

En 2024 fueron comprobadas 17 fiestas, de las que nueve carecían de autorización y cuyos promotores fueron apercibidos.