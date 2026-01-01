Muere un hombre de 57 años tras ser arrollado por un tren de Cercanías de Málaga

Imagen de uno de los trenes de Cercanías de Málaga.

Un hombre de 57 años ha fallecido tras ser arrollado por un tren de Cercanías en Málaga, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 17.00 horas del pasado miércoles 31 de diciembre por la zona del apeadero de Los Prados.

El 112 fue alertado y de inmediato dieron aviso a Adif, los servicios sanitarios, la Policía Nacional y la Policía Local. Por el momento, se desconocen las circunstancias.

Debido al suceso, desde Adif informaron que la circulación del Cercanías quedaba interrumpida en ambas vías entre las estaciones de Málaga y Los Prados. Se vieron afectados trenes de Media Distancia y Cercanías de la línea C-2 de Málaga que están detenidos en las estaciones.

Más tarde confirmaron que se había restablecido la circulación normal y los trenes recuperaron gradualmente su frecuencia normal de paso.