"Si hoy sacase un proyecto como el de la Torre lo haría por concurso y, probablemente, con un concurso de ideas previo"

Una década después de que se activase el proceso administrativo de la Torre del Puerto, el actual presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, admite diferencias con el modelo que empleó su antecesor, Paulino Plata, para impulsar la operación.

Asumiendo que las circunstancias eran otras, tiene claro que si a día de hoy tuviese que poner en marcha una acción semejante, optaría por otros mecanismos.

Usted cumplirá el próximo mes de marzo seis años al frente del Puerto de Málaga. ¿En algún momento le ha quitado el sueño la Torre?

Pues no, sinceramente. No te voy a engañar. Creo que es un proyecto importante para la ciudad y que sería muy importante para el puerto, pero creo que el puerto tiene muchos frentes diferentes. No es ni más ni menos importante que otros proyectos. Es más, desde el punto de vista estratégico, indudablemente tiene más incidencia el muelle 8 que la Torre.

Sin embargo, según las estimaciones económicas, los ingresos que la construcción de la Torre garantizaría a las arcas del Puerto son sustanciales.

Sí, por eso digo que sería importante que saliese. Pero repito que la gestión de los últimos años ha permitido que la cuenta de ingresos del Puerto esté muy diversificada. Eso nos permite que en el supuesto de que alguno de los sectores entre en crisis podamos compensarlo con otros.

En 2025 hemos tenido un ligero descenso en los graneles, pero ha habido crecimiento en los contenedores y vehículos. Si en 2026 se produce una cosa distinta, tenemos todo lo relacionado con el proyecto ciudadano, incluyendo Muelle Uno, el Palmeral de las Sorpresas y en un futuro, la marina de San Andrés o el desarrollo de las oficinas de Muelle Heredia.

En resumen, todo eso nos permite tener una cuenta muy diversificada y estar menos expuestos que si dependiéramos de un solo proyecto. Por eso los ingresos de la Torre serán muy importantes, pero es un proyecto más.

Usted, a su llegada, heredó un proyecto que, en origen, fue impulsado por Paulino Plata. La sensación es que en aquellos años, en los que el Puerto no se encontraba en las mejores condiciones económicas, se impulsó de manera muy acelerada la operación del hotel en el dique de Levante. ¿Usted lo hubiese hecho de otro modo?

No puedo juzgar porque las circunstancias eran muy diferentes. No sé exactamente por qué razón tuvieron que hacerlo así, pero indudablemente su situación era muy distinta a la que vivimos ahora.

Lo que no me cabe ninguna duda es que si hoy en día tuviéramos que sacar un proyecto similar, sería de forma diferente. De hecho, todos los grandes proyectos que hemos sacado en estas últimas etapas han salido a concurso. Todos, sin excepción.

En aquel momento se optó por la competencia de proyectos. ¿Cree que no era la adecuada?

No era la adecuada, pero repito, no lo puedo juzgar del todo. Conozco más o menos las circunstancias, pero no me puedo poner en el pellejo de mi predecesor para saber por qué tuvo que adoptar esa decisión. Hoy las circunstancias son diferentes. Pero si yo tuviera que hacerlo, lo haría directamente por un concurso y, probablemente, con un concurso de ideas previo.

La última decisión que ha adoptado el Consejo del Puerto ha sido echar el freno de mano en esta operación. ¿Por qué?

Este asunto lo hemos querido llevar siempre muy de la mano de Puertos del Estado. Se trata de un proyecto de una significación y una magnitud enorme, con lo que es recomendable que lo hagamos de ese modo.

Después de enviar el expediente de la Torre a Madrid, hemos mantenido muchas reuniones y conversaciones con los servicios jurídicos y con la Presidencia de Puertos del Estado. En esas conversaciones salió repetidamente la existencia de dos procesos judiciales sobre el ajuste urbanístico.

Y en Puertos del Estado no veían que continuase la tramitación hasta que no se resuelva el proceso judicial. El mismo ministro de Transporte ya dejó claro que el proyecto no se iba a tratar de ninguna manera sin la resolución de esos recursos. Por eso llegamos a la conclusión de que era mejor esperar a la resolución del TSJA y, a partir de ahí, empezar a trabajar de nuevo.

¿Tienen idea de cuándo puede haber una resolución por parte del TSJA?

Hay que tener en cuenta que son recursos contra el procedimiento que ha desarrollado el Ayuntamiento. Ni nosotros ni la Abogacía del Estado estamos personados.

En el acuerdo del Consejo del Puerto se abría la puerta a solicitar a la Abogacía del Estado un informe sobre la compatibilidad entre el proyecto básico que sirvió de base a la Competencia de Proyectos de 2016 y el proyecto básico presentado ahora por los promotores.

Es un tema muy jurídico. Los servicios jurídicos de Puertos del Estado, en el informe que nos remitieron devolviendo el expediente, planteaban la duda sobre si se debería analizar la compatibilidad, dado el tiempo transcurrido desde la competencia de proyectos y el hecho de que había habido un cambio en el equipo de arquitectos y en el diseño. Pero se trata de una cuestión muy técnica.

Por eso, a la vista de las dudas surgidas y que las mismas se expresan en el propio informe de Puertos del Estado, se ha optado por ello. No cabe ninguna duda de que este es un proceso muy sensible, en el cual todos los pasos que se den tienen que ser muy medidos y tienen que ser, desde un punto de vista jurídico y administrativo, muy sólidos.

No cabe ninguna duda de que tiremos para donde tiremos, hagamos lo que hagamos, seguramente, habrá recurso. Por ello, cualquier paso que demos tiene que estar muy bien fundamentado.

Aquí no me vale la frivolidad, por ejemplo, del subdelegado del Gobierno, al que en estos últimos días le ha dado no sé qué… De repente le ha dado por empezar a opinar sobre los aspectos jurídicos, que si habría que archivar… Hay que ser serios. Estamos hablando de un procedimiento administrativo en el que se generan una serie de responsabilidades en cada paso que das.

No hablamos de un proceso administrativo cualquiera, sino de uno que lleva casi diez años, en el que ha habido inversiones importantísimas. No olvidemos que los promotores llevan varios millones gastados. Por ello, cualquier paso que se dé, ya sea el archivo, tirar para adelante y mandarlo al Consejo de Ministros, debe darse con mucho fundamento.

No nos podemos equivocar. Vistas las dudas surgidas, es importante que se despeje el panorama judicial. Si finalmente los tribunales amparan el proceso del Ayuntamiento, podemos tirar para adelante; en caso contrario, se acabó; habría que empezar de nuevo y nosotros tendríamos que archivar.

En cualquier caso, los servicios jurídicos de Puerto del Estado no tienen una posición concluyente en este asunto.

No. Si fuera concluyente, Puertos del Estado podría haber archivado directamente la propuesta. Si hubiese hecho un informe negativo, ya está… Nosotros tendríamos que archivarlo. Eso es algo en lo que insistían los servicios jurídicos, remarcando que no han hecho informes negativos, sino que plantean determinadas cuestiones. Por eso nos vemos casi en la necesidad de aclararnos jurídicamente al más alto nivel y eso incluye a la Abogacía General del Estado.

Usted fue subdelegado del Gobierno hace muchos años. Me lo ha recordado cuando ha aludido al actual representante en Málaga.

Llevo muy a gala no haber sido tan sectario, sinceramente.

¿Le sorprende la posición del Gobierno en este asunto?

El subdelegado del Gobierno no es el Gobierno.

Por eso le pregunto por el Gobierno.

A ver, el Gobierno hasta ahora, en ningún momento... Ha habido varios pronunciamientos de distintos ministros a lo largo del tiempo. No olvidemos que este proyecto nace con un sólido apoyo del PSOE. Pero cuando digo sólido es que, repasando la hemeroteca y las actas oficiales, tanto de las comisiones municipales como de los consejos del Puerto, vemos que todos los representantes del PSOE defendieron de forma bastante contundente el proyecto. De hecho, he leído actas de reuniones de Comisión de Urbanismo donde Dani Pérez llegó a decir que era un proyecto que había que acelerar porque era de un interés estratégico para la ciudad.

En esta etapa más reciente, quiero recordar intervenciones como la del exministro de Cultura, Miquel Iceta, que se pronunció de una forma favorable. Incluso, admitiendo que el proyecto no tenía incidencia sobre La Farola, algo que se ha demostrado en el expediente BIC.

Y más recientemente el ministro de Transportes, Óscar Puente, lo único que ha dicho es que es un proyecto que hay que mirar con detenimiento y que mientras no se resuelvan los procesos contenciosos que hay no habrá una manifestación del Gobierno.

Pese a la enorme polémica generada en torno a esta operación, ¿los promotores mantienen su interés?

Afortunadamente sí.

¿Cuál es su impresión personal sobre la propuesta de David Chipperfield? Parece claro que los promotores buscaron un cambio de rumbo al sustituir a José Seguí.

Creo que lo que han buscado sobre todo es darle un punto de proyección internacional. La de Chipperfield, con todos los reconocimientos internacionales que tiene, es una firma muy reconocible, muy vendible desde el punto de vista de marketing.

José Seguí es un gran arquitecto. No descubrimos nada. El suyo era un gran proyecto y el que ha hecho Chipperfield también lo es.

Creo que es un gran proyecto. Y si se lleva a cabo al final, va a ser uno de los iconos de la Málaga del futuro. Igual que tenemos iconos del pasado que son maravillosos, hay que buscar iconos del futuro. Creo que es así. Respeto a todo el que no piense igual.