Detenido en Málaga por robar en el coche patrulla mientras la Policía Local intervenía en un caso de violencia machista

Un hombre fue detenido en Málaga por intentar robar en un coche patrulla mientras la Policía Local intervenía en un caso de violencia machista. El individuo aprovechó que los agentes estaban atendiendo una urgencia para sustraer una gorra y una defensa extensible del vehículo policial. El sospechoso fue localizado y arrestado tras esconderse debajo de un coche, y el presunto maltratador también fue reducido y detenido por la Policía Local.

La Policía Local de Málaga ha detenido a un individuo cuando intentaba robar material de un coche patrulla cuando éste intervenía en un presunto caso de violencia machista en la calle Carlinda, de Málaga capital. El arrestado logró hacerse con una gorra y una defensa extensible.

Así lo ha adelantado Diario Sur y han confirmado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Málaga. Los hechos se produjeron cuando la Policía Local fue requerida por un presunto caso de malos tratos.

Los agentes aparcaron el coche y acudieron a la carrera al lugar de los hechos donde ya intervenían otros compañeros.

Este momento fue aprovechado por un individuo para entrar en el coche patrulla y robar una gorra y una defensa extensible.

Se dio a la fuga pero fue perseguido y localizado debajo de un coche. El presunto maltratador también pudo ser reducido y arrestado.