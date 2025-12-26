Taco Bell ya tiene fecha de apertura de su local en el C.C. Los Patios de Málaga: habrá ofertas por la inauguración

Las claves nuevo Generado con IA Taco Bell abrirá su local en el Centro Comercial Los Patios de Málaga el 29 de diciembre. El restaurante contará con un espacio moderno de estilo californiano y ofrecerá servicio Click & Collect y delivery. Durante el día de la inauguración habrá promociones especiales para los visitantes. Los Patios refuerza así su oferta gastronómica, sumando una variada carta de comida mexicana y el servicio de recarga gratuita de refrescos.

Ya hay fecha de apertura para el local de Taco Bell en el Centro Comercial Los Patios de Málaga. La conocida cadena de restauración de inspiración mexicana abrirá sus puertas el próximo 29 de diciembre en el histórico centro comercial.

El nuevo establecimiento contará con un espacio moderno y divertido, ambientado al estilo californiano, pensado para ofrecer una experiencia diferente y desenfadada a todos los públicos. Asimismo, Taco Bell pone a disposición de sus clientes su aplicación móvil, desde la que se puede realizar el pedido a través del servicio Click & Collect, así como acceder a los principales agregadores de comida a domicilio.

Con motivo de su inauguración, el restaurante contará con exclusivas promociones especiales durante el día de la apertura, pensadas para celebrar su llegada a Los Patios y acercar su propuesta gastronómica a todos los visitantes del centro comercial.

Taco Bell también abrirá pronto un nuevo establecimiento en el C.C. Málaga Nostrum, como ya adelantó en su día EL ESPAÑOL de Málaga. Se trata de una cadena de restaurantes de comida rápida que ofrece una amplia y variada carta en la que se pueden encontrar tacos, burritos, quesadillas, entrantes, menús y postres. Además, los clientes siempre pueden disfrutar del servicio de recarga gratuita de refrescos, uno de los sellos distintivos de la marca.

Con esta nueva incorporación, Los Patios refuerza su oferta de restauración y su compromiso por seguir ofreciendo a sus clientes propuestas actuales y atractivas, ampliando la variedad de opciones de ocio y gastronomía en un entorno cercano y accesible.