A punto de caducar casi 4.600 deudas del Ayuntamiento de Málaga: Catalunya Banc y la Junta, entre los afectados

Imagen de la Casona del Parque, sede del Ayuntamiento de Málaga. Amparo García

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha un procedimiento para dar por prescritas casi 4.600 obligaciones de pago pendientes con terceros que son previas al 30 de septiembre de 2021.

Así queda recogido en el edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP) de este martes 24 de diciembre.

La medida afecta tanto a deudas derivadas de la ejecución del presupuesto municipal como a obligaciones de naturaleza no presupuestaria, incluyendo devoluciones de ingresos y saldos acreedores con una antigüedad superior a cuatro años.

​El anuncio, firmado por el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, detalla que todas las deudas potencialmente prescritas se recogen en un anexo ordenado alfabéticamente por nombre del acreedor, donde se especifican el NIF, el número de operación, el ejercicio y el importe asociado a cada uno.

Entre los afectados figuran tanto personas físicas como empresas y asociaciones, con cantidades muy diversas, que van desde importes muy reducidos hasta sumas que superan ampliamente los mil euros.

En cumplimiento de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento ha abierto un plazo de quince días hábiles, contado desde el día siguiente a la publicación del edicto en el BOP, para que los interesados puedan formular alegaciones.

Las posibles reclamaciones deberán ir acompañadas de la correspondiente documentación justificativa, como facturas y copias de escritos presentados en su momento ante la administración municipal.

Tras el periodo de audiencia, corresponderá al alcalde, Francisco de la Torre, resolver sobre las reclamaciones presentadas y aprobar, en su caso, la prescripción definitiva de las deudas incluidas en el listado.

La consecuencia práctica de este proceso es que, si no se formulan alegaciones o estas son desestimadas, las obligaciones de pago incluidas en el anexo dejarán de estar reconocidas por el Ayuntamiento de Málaga.

Para los acreedores que consideren vigente su derecho de cobro, el plazo de quince días hábiles se convierte así en el último margen para acreditar sus créditos antes de que puedan perderlos por prescripción administrativa

Entre los acreedores aparecen, por ejemplo, Catalunya Banc, con 129.750,89 euros; Bankia, con varias pagos, uno de ellos de 22.815,05 euros; la Junta de Andalucía, con 12.586,06 euros; Bricolaje Bricoman, con 10.278 euros; Espacia Avante, con 4.861 euros…