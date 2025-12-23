Málaga da un nuevo paso para permitir la construcción de 281 viviendas de protección oficial en Cortijo Merino

Las claves nuevo Generado con IA Málaga avanza en la construcción de 281 viviendas de protección oficial en el futuro barrio de Cortijo Merino, impulsadas por Fundación Vimpyca. El Ayuntamiento vendió siete fincas para promover hasta 562 VPO, de las cuales recibirá 74 viviendas destinadas a jóvenes en alquiler con opción a compra. Se redistribuye el techo edificable y el número de viviendas en cuatro parcelas, aumentando la capacidad en algunas y ajustándola en otras. La Junta de Gobierno Local también aprobó el arrendamiento de una parcela para aparcamiento y la prórroga de la concesión del Museo Carmen Thyssen Málaga.

Málaga da un nuevo paso urbanístico para permitir la construcción de 281 viviendas de protección oficial en el futuro barrio de Cortijo Merino

El desarrollo de esta promoción, impulsada por Fundación Vimpyca, sigue su avance después de que la Junta de Gobierno Local haya dado luz verde este martes de forma inicial al estudio de detalle de cuatro parcelas ubicadas en los antiguos suelos de Amoniaco.

Estas parcelas formaron parte del proceso de venta de siete fincas impulsado por Ayuntamiento de Málaga meses atrás, con el objetivo de que empresas privadas puedan ejecutar hasta 562 VPO. A cambio, el Consistorio recibirá 74 viviendas, que destinará a jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra.

Vimpyca resultó adjudicataria del lote 2. Su apuesta pasa por ejecutar VPO en venta de régimen especial, ofertando un precio de enajenación de los pisos de 1.892,25 euros el metro cuadrado útil. De este lote el Ayuntamiento obtendrá un total de 38 viviendas.

El estudio de detalle aprobado tiene por objeto la ordenación conjunta de las cuatro parcelas (R7, R8, R9 y R10) y más concretamente, redistribuir entre ellas el techo edificable y el número máximo de viviendas asignadas por el Plan Parcial.

De este modo, en la R7 el techo edificable pasa de 4.786,28 m2 a 5.806,29 m2 y de 47 a 57 viviendas; en la R8 de 1.954,66 m2 a 2.171,84 m2 y de 19 a 21 viviendas; en la R9 de 13.503,60 m2 a 12.142,63 m2 y de 133 a 120 viviendas; y en la R10 de 8.334,44 m2 a 8.458,22 m2 y de 82 a 83 viviendas.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado el pliego de condiciones para el arrendamiento, mediante adjudicación directa, de una parcela municipal situada en calle Drago, 14 a petición del Club de Tenis Málaga para destinarla a aparcamiento en superficie.

La renta anual del arrendamiento de la parcela es de 2.225,07 euros. El suelo, que cuenta con 1.217 metros cuadrados, se encuentra colindante al mencionado establecimiento, el cual pretende usarla sin ánimo de lucro para cubrir la falta de plazas de aparcamiento de sus usuarios.

Igualmente, se ha aprobado otorgar de forma directa y gratuita a la Fundación Palacio de Villalón la concesión demanial sobre el conjunto edificatorio formado por los inmuebles ubicados en calle Compañía, 10 y 10 D donde se ubica el Museo Carmen Thyssen Málaga.

Se trata de la prórroga de la concesión otorgada a esta entidad en marzo de 2011, cuya vigencia cumple el próximo 31 de diciembre.

La actual concesión demanial del edificio se realiza en los mismos términos y hasta el 9 de junio de 2026, fecha en la que vence el contrato de préstamo actualmente en vigor y en proceso de renovación. De igual forma, el pliego contempla que el plazo de la concesión podrá ser prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por último, se ha dado aprobación de forma inicial al estudio de detalle de calle Empedrada, 8 y 6 esquina con calle Jara. Este instrumento de planeamiento, promovido por Stay Together S.L., tiene por objeto dar un tratamiento conjunto a las dos fincas de 158,46 m² y 146,05 m², respectivamente.