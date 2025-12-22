Aurora, la lotera del Plaza Mayor de Málaga que ha repartido 2,7 millones: "Cuando me he enterado me he puesto a llorar"

Imagen de Aurora y de varios de los premiados con un quinto premio en el Plaza Mayor de Málaga. Alba Rosado

La Lotería de Navidad no ha traído El Gordo a Málaga, pero sí ha dejado momentos de mucha emoción y alegría.

Entre lágrimas, risas y planes para una cena especial, los agraciados con uno de los quintos premios celebran ya el pellizco que el sorteo les ha dejado.

Una de las más emocionadas este lunes 22 de diciembre es Aurora Castro, quien ha tenido la fortuna de vender en el Centro Comercial Plaza Mayor de Málaga capital un total de 45 series del 60.649.

"Es la primera vez que damos un premio de Navidad. La ilusión es tremenda, siempre lo es cuando se reparte dinero", relata.

Su emoción se ha disparado al recibir la noticia de que 45 series completas del número 60649 habían sido vendidas en su establecimiento: "Me he enterado porque el hijo de una cliente había comprado el décimo y me dijo que había tocado. Mi reacción ha sido ponerme a llorar".

Trabajadoras del Foster Hollywood del Plaza Mayor de Málaga. Alba Rosado

La alegría no se ha limitado a la administración. Eva y Ainoa, trabajadoras de Foster Hollywood, ponen voz a los 28 trabajadores de este establecimiento que han comprado dos décimos, lo que supone 6.000 euros.

"Da para una cenita, un pellizquito… Los tenemos custodiados. Nos iremos de cena, porque no nos da para mucho más", cuentan entre risas, felices de compartir un momento de diversión y recompensa.

Alí, a la derecha, otro de los agraciados con uno de los quintos premios en el Plaza Mayor de Málaga. Alba Rosado

Ali, trabajador de una peluquería del centro comercial también ha celebrado su primera experiencia como comprador de un décimo.

"Hay que seguir trabajando porque no se pagan las cosas solas. Lo primero que he hecho ha sido llamar a mi madre. Si me ha tocado a mí, le ha tocado a gente de mi familia", comenta emocionado.

Con una inversión de 100 euros, ha visto cómo su ilusión se convertía en recompensa tangible, pequeña pero significativa.