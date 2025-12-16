Urbanismo admite que podría tener que devolver más solares expropiados en Málaga por no usarse para su fin original

El Ayuntamiento de Málaga reconoce que puede tener que devolver a sus propietarios originales inmuebles y parcelas que fueron expropiados después de que no se hayan destinado al uso para el que fueron enajenados.

Así lo reconoció el gerente de Urbanismo, José María Morente, en el último consejo de administración del organismo, en el que los grupos de la oposición, PSOE y Con Málaga, reclamaron información sobre la última sentencia emitida por el Tribunal Supremo, que obliga al Consistorio a devolver una parcela que fue expropiada hace 30 años.

En su intervención, el propio Morente reconoció que está por ver qué va a ocurrir con este suelo de la calle del Gordito, en el distrito de Carretera de Cádiz. "Hay que analizar qué hacer", admitió, señalando incluso la posibilidad de que haya que activar un nuevo expediente de expropiación si apuesta por mantener su uso como equipamiento público.

El fallo del Supremo, de hecho, marca un precedente en el urbanismo español, al estimar el recurso de la entidad Inmuebles Portillo S. L., que solicitó la reversión del solar, de 3.428,5 metros cuadrados.

De acuerdo con la interpretación judicial, tras más de cinco años sin que la Administración haya implantado el servicio público previsto, la propiedad debe ser devuelta a su titular original.

Y esto abre la puerta a nuevas acciones por parte de propietarios que estén en circunstancias parecidas.

Esta es una de las novedades aportadas por el gerente de Urbanismo en su intervención. Morente reconoció la existencia de más casos.

"No son muchos los inmuebles que hay, por ahora", explicó en el consejo como una primera aproximación en el análisis que se ha realizado por parte de Urbanismo.

A este detalle inicial, sumó la necesidad de estudiar caso a caso y ver si hay afectados que puedan plantear acciones parecidas. En cualquier caso, será determinante determinar si se considera necesario destinar esos inmuebles a lo que estaba planificado.

La sentencia del Supremo sobre calle del Gordito sienta doctrina y abre la puerta a nuevas reclamaciones en situaciones de inactividad administrativa sobre suelo municipal expropiado, reforzando la seguridad jurídica de los afectados y poniendo en el centro del debate la gestión de los bienes públicos en las ciudades españolas.

El tribunal consideró probado que, transcurridos más de cinco años desde el cambio de uso y la expropiación, la Administración municipal no procedió a la implantación efectiva de ningún servicio público en la parcela.​

De hecho, el terreno en cuestión fue destinado a aparcamiento para suplir la afectación generada por las obras del Metro. "Como consecuencia de ese encuentro, el uso temporal de la parcela como aparcamiento público se sigue manteniendo al día de hoy, y está previsto que continúe hasta que se vaya a construir un equipamiento definitivo que conjugue las necesidades del barrio y los intereses de la ciudad", se indica.