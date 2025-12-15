La UMA retoma su revolución energética: 21.000 paneles solares, 42 millones de inversión y 9.000 toneladas menos de CO₂

Poco más de un mes después de tener que declarar desierto el concurso mediante el que pretendía construir un gigantesco anillo eléctrico, porque la única oferta presentada llegó tarde dos minutos, la Universidad de Málaga vuelve a salir al mercado.

La institución académica acaba de poner en marcha un nuevo procedimiento para ejecutar esta ambiciosa infraestructura, con la que aspira a disponer de energía solar suficiente para abastecer a todos sus edificios.

Muestra de la envergadura de la operación es el coste económico estimado. El precio de licitación asciende a 42.212.941,79 euros (IVA incluido), siendo el plazo de 138 meses. O lo que es lo mismo, 11,5 años, si bien cabe la opción a ampliarlo a 12,5 años. Las empresas interesadas tienen hasta el 7 de enero para presentar sus ofertas.

El objetivo del concurso es impulsar la creación de instalaciones capaces de generar 11,9 MWp de potencia fotovoltaica, así como la construcción de un anillo subterráneo de media tensión.​

Para ello, es clave el aprovechamiento que se propone de más de 96.000 metros cuadrados de las cubiertas de los edificios de los diferentes campus de la UMA, sobre las que se dará forma a una especie de mar de cristal compuesto de miles de paneles solares.

En concreto, según se precisa en el pliego de condiciones, serán 21.071 placas fotovoltaicas de 550 W, que suponen 11,59 MWp de potencia pico, con un coste estimado de 8,43 millones de euros sólo en generación fotovoltaica.​

La UMA aspira con ello a reducir el consumo energético y el impacto ambiental, recortar la factura eléctrica anual, descarbonizar el consumo eliminando combustibles fósiles e incrementar al máximo la energía renovable producida in situ.​

La Universidad calcula que, con el despliegue planteado, podrá producir alrededor de 17,7 GWh al año, de los que se autoconsumirían unos 16,76 GWh, frente a un consumo total de unos 27,9 GWh, lo que supone cubrir con fotovoltaica propia prácticamente toda la demanda en horas de sol y evitar cerca de 8.991 toneladas de CO₂ equivalentes al año.​

El anillo UMA

El proyecto contempla el tendido de un anillo subterráneo de media tensión que conectará la Ampliación de Teatinos con distintos edificios y servicios, aprovechando 1.745 metros de canalización existente y completando el trazado con nuevos tubos y zanjas para cable de 18/30 kV.​

A medio plazo, la intención es reducir los puntos de suministro hasta converger en un único CUPS en media tensión en la subestación Universidad, lo que permitirá gestionar toda la energía como una red interior, facilitar un modelo de autoconsumo colectivo o comunidad energética y habilitar el funcionamiento en modo isla en caso de fallo de la red externa.​

¿Dónde irán las placas?

Listado por edificios (cubiertas y nº máximo de placas)

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 3.324,71 m², 831 placas.​

Antiguo Pabellón de Gobierno: 649 m², 142 placas.​

Paraninfo (El Ejido): 910,03 m², 224 placas.​

Facultad de Bellas Artes: 2.247 m², 475 placas.​

Escuela de Arquitectura: 746,36 m², 185 placas.​

Edificio de Usos Múltiples (antigua Escuela de Magisterio / Sala Multiusos): 1.803,8 m², 487 placas.​

Centro de Experimentación Animal: 637,39 m², 107 placas.​

ETSI Informática y Telecomunicaciones: 7.731,61 m², 1.304 placas.​

Facultad de Ciencias y edificio I+D+i: 3.823,57 m², 640 placas.​

Facultad de Ciencias de la Educación: 3.284,43 m², 702 placas.​

Facultad de Derecho: 6.242,48 m², 1.238 placas.​

Facultad de Filosofía y Letras: 4.956,39 m², 1.098 placas.​

Facultad de Turismo y Comunicación: 3.441,47 m², 834 placas.​

Facultad de Medicina: 7.609,70 m², 1.853 placas.​

Polideportivo: 2.126,27 m², 598 placas.​

Servicio Central de Apoyo a la Investigación (SCAI) + Servicio Central de Informática (SCI): 835 m², 193 placas.​

Centro de Investigaciones Médico‑Sanitarias (CIMES): 446,47 m², 100 placas.​

Biblioteca General: 1.096,59 m², 237 placas.​

Aulario López Peñalver: 1.328,28 m², 309 placas.​

Aulario Juan Antonio Ramírez: 635,17 m², 149 placas.​

Aulario Gerald Brenan: 1.332,28 m², 312 placas.​

Aulario Isabel Oyarzábal: 1.019,21 m², 263 placas.​

Aulario Rosa de Gálvez: 862,65 m², 213 placas.​

Aulario Severo Ochoa: 1.332,28 m², 292 placas.​

Laboratorio LaserLab: 478,93 m², 117 placas.​

Edificio Ada Byron: 1.337,06 m², 360 placas.​

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo: 6.539,59 m², 1.639 placas.​

Facultad de Psicología: 5.778,94 m², 569 placas.​

Facultad de Ciencias de la Salud: 4.401,15 m², 1.006 placas.​

Nuevo Pabellón de Gobierno (Ampliación Teatinos): 5.307,66 m², 1.456 placas.​

Nuevo Paraninfo (Ampliación Teatinos): 2.231,74 m², 632 placas.​

Edificio de Bioinnovación: 615,93 m², 123 placas.​

Nueva Facultad de Turismo (Ampliación Teatinos): 8.149,87 m², 1.879 placas.​

Rectorado: 814 m², 113 placas.​

Archivo (Pabellón de Gobierno adjunto): 1.547 m², 391 placas.​

En total, el prediseño suma 95.619 m² de cubiertas, 21.071 placas y 11.589,05 kW de potencia pico en estos edificios, con posibilidad de ampliarse usando fachadas, suelo y pérgolas fotovoltaicas en aparcamientos.

Fases, retorno y relevancia estratégica

El contrato se desplegará en tres fases: una primera de redacción de proyectos y trámites (hasta 90 días), una segunda de ejecución de las plantas y del anillo (con al menos 8 MWp en un máximo de 12 meses) y una tercera de explotación y mantenimiento hasta el final del contrato.​

Además del ahorro directo en la factura eléctrica y la reducción de emisiones, el pliego prevé que la UMA pueda captar ingresos adicionales mediante Certificados de Ahorro Energético, cuyo reparto con la empresa adjudicataria se configurará como una mejora evaluable en la licitación.