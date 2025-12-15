Dos personas, en estado grave, tras ser atropellados por dos coches en la avenida de Valle Inclán de Málaga

Dos personas, un hombre y una mujer, han resultado gravemente heridas anoche tras ser atropelladas en un accidente de tráfico ocurrido en la avenida de Valle Inclán, en el distrito de Palma Palmilla de Málaga capital.

Según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, el suceso se produjo este domingo en torno a las 23.30 horas a la altura de la glorieta Sebastián Viberti, en sentido Torremolinos. En el siniestro se vieron implicados dos vehículos.

De acuerdo con la información facilitada, un primer turismo arrolló a las dos personas que se encontraban en la vía. Posteriormente, un segundo vehículo volvió a atropellar al varón, agravando las consecuencias del impacto. Ambos heridos tuvieron que ser trasladados a sendos centros hospitalarios con lesiones de carácter grave.

Efectivos de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar para intervenir en el accidente y regular el tráfico en la zona. El conductor del segundo vehículo implicado se personó posteriormente en las dependencias del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados de la Policía Local, que se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias exactas del atropello, que se encuentran bajo investigación.