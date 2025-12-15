Las mascarillas, de nuevo obligatorias en el Hospital Regional de Málaga hasta el 8 de enero de 2026

Las mascarillas regresan. El incremento de los casos de gripe que se viene registrando en las últimas semanas en la provincia de Málaga, ha hecho que la Dirección del Hospital Regional Universitario de Málaga haya acordado la obligatoriedad de llevar mascarilla en el centro sanitario desde este lunes 15 de diciembre.

De acuerdo con la información oficial, la medida se toma ante el adelanto de la temporada de gripe y el aumento de infecciones respiratorias agudas en la provincia.

Así, se precisa que la medida es de obligado cumplimiento para todo el personal, sanitario y no sanitario, así como para pacientes, visitantes y proveedores, en las zonas asistenciales y espacios comunes del hospital (consultas, urgencias, salas de espera, plantas de hospitalización, pasillos, ascensores, entre otros).

La orden entra en vigor este lunes y se mantendrá hasta el 8 de enero de 2026, sujeta a revisión según la evolución epidemiológica.

Por último, han incidido en que la medida tiene como objetivo proteger la salud de pacientes y profesionales y han dado las gracias por la colaboración.

A la espera de la actualización de los datos, hasta la semana pasada los contagios de gripe estaban al alza en toda Andalucía, situándose la tasa en en los 33,5 casos por cada 100.000 habitantes en la región.

En el caso de la provincia de Málaga, este parámetro, según el Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía, era de 257 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa crecía hasta los 384 casos por cada 100.000 habitantes en la capital de la Costa del Sol.