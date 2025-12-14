Taco Bell se expande por Málaga capital y prepara dos nuevas aperturas en históricos centros comerciales

Taco Bell sigue expandiéndose por la ciudad de Málaga y este mes ha anunciado dos próximas aperturas, ambas ubicadas en dos históricos centros comerciales de la capital.

Por un lado, en el Centro Comercial Los Patios, en la zona oeste de Málaga, donde ya están preparando el local comercial donde se ubicará. Esta nueva incorporación responde al cambio radical que está dando la instalación en el último año, con aperturas como Pepco, Jysk o Rossmann. Además, recientemente ha cerrado el C&A, tras más de dos décadas y se desconoce por el momento qué se ubicará en su local de dos plantas.

La cuenta de X, antiguo Twitter, de Retailer Málaga, especializada en aperturas de negocios, hablaba hace unas semanas de la posibilidad de que se construyera en su lugar un gimnasio, aunque no ha sido confirmado por fuentes del centro comercial.

Así, la segunda apertura de Taco Bell está prevista en el centro comercial Málaga Nostrum, que también está viviendo una gran remodelación. En su caso, el Taco Bell estará ubicado junto al Des-montados, en la zona de outlet. Esta superficie contará muy pronto con un Mercadona, unos cines de lujo, y el tan esperado Costco, un almacén de alimentación y menaje, entre otros objetos, al por mayor, solo para socios, con una gran variedad de artículos.

Además, hace unas semanas desató la absoluta locura con la apertura de Action, la tienda de moda en TikTok para comprar decoración, artículos de limpieza, papelería... a precios muy económicos. Durante semanas, la tienda ha registrado colas para entrar e incluso algunos problemas de stock, ante la gran cantidad de público que ha acudido a la tienda.

Seis locales

Con estas dos aperturas, Taco Bell tendría ya seis locales en la capital, según informan en su página web, donde ya figura el local de Los Patios, con horarios incluidos; pero no el de Málaga Nostrum, pese a anunciar en el lugar la próxima apertura.

A ellos se suman los establecimientos con los que cuentan en Vialia, La Cañada, Larios Centro y Plaza Mayor. Es decir, que Taco Bell ya se encuentra, oficialmente, en todos los centros comerciales más conocidos de Málaga.