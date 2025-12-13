La vivienda turística se rebela en Málaga: el Ayuntamiento recibe una avalancha de recursos judiciales

El monstruo de la vivienda turística empieza a revolverse en los tribunales contra el Ayuntamiento de Málaga y su decisión de aplicar restricciones normativas con las que limitar su crecimiento en el parque residencial de la capital de la Costa del Sol.

El impacto de la reacción de los propietarios puede medirse en la presentación de varios cientos de recursos judiciales (sólo en las torres de Martiricos unos 120) en los que se rechaza la determinación municipal de solicitar a la Junta de Andalucía la cancelación de sus inscripciones en registro autonómico y, como consecuencia, impedir que sigan explotando como alojamientos temporales.

"Ha habido un montón de gente que ha recurrido los hitos normativos incluso de expedientes de cancelación, y un montón de procedimientos judiciales ya en curso a ver cómo se resuelve. Nosotros estamos seguros de que nuestros pasos tienen amparo", afirmó la concejala de Urbanismo, Carmen Casero.

El asunto fue puesto sobre la mesa este viernes durante el Consejo de Urbanismo, en el que tanto el PSOE como Con Málaga reclamaron información detallada sobre la existencia de expedientes de cancelación que habían caducado ante la tardanza de Urbanismo en actuar.

La edil vino a confirmar la existencia de casos concretos en los que el organismo se va a ver obligado a reiniciar el procedimiento de cancelación, si bien no precisó el número exacto de viviendas turísticas que se han beneficiado de esta anomalía.

En este sentido, aclaró que aunque algunos expedientes hayan caducado, se abrirán de nuevo, ya que "no están prescritos".

Uno de los problemas con los que se ha topado Urbanismo es que la Junta de Andalucía ha rechazado desde un inicio la posibilidad tramitar la cancelación en bloque de grandes paquetes de viviendas turísticas.

Por el contrario, ha exigido la activación de un expediente concreto por cada uno de los inmuebles.

Con el objetivo de mejorar la coordinación de las dos Administraciones, la concejala ha anunciado la próxima creación de una comisión de trabajo de seguimiento del convenio suscrito hace ahora más de un año.

Casero sí fue contundente al asegurar que todas las viviendas turísticas que se hayan dado de alta incumpliendo la normativa municipal serán canceladas. "No vamos a permitir que ninguna vivienda que se haya dado de alta tras los acuerdos siga vigente", apostilló.

Tres medidas

Tras años de no intervenir sobre este mercado inmobiliario, el Ayuntamiento de Málaga tomó cartas en el asunto a mediados del año pasado, cuando puso en marcha una instrucción mediante la que aplicar el Plan General de Ordenación Urbanística.

Conforme a esta primera medida, quedaban prohibidas todas aquellas viviendas turísticas de nuevo cuño que no contasen con un acceso independiente. La medida, a ojos municipales, era efectiva desde finales de febrero de ese mismo año, que es cuando la Junta de Andalucía publicó el decreto mediante el que se daba competencias a los ayuntamientos para actuar.

Lejos de frenar el fenómeno, hubo cientos de propietarios que siguieron adelante con la inscripción de sus inmuebles en el Registro de Turismo de Andalucía sin que la Junta lo impidiese.

A esta primera medida se sumó a finales del año pasado una modificación del PGOU para restringir la apertura de nuevos alojamientos temporales en 43 barrios de la ciudad, coincidencias con los que sufrían una mayor presión.

Y, finalmente, el pasado mes de agosto entró en vigor una moratoria que afecta a todo el término municipal. La realidad, no obstante, es que a día de hoy y pese a las medidas adoptadas, en el registro de la Junta incluye 12.831 inmuebles dados de alta para ser explotados como viviendas turísticas.