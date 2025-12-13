Así es el nuevo hostel que abrirá sus puertas junto a la estación de trenes de Málaga: ideal para mochileros y nómadas digitales

Un nuevo hostel ultima su apertura en Málaga capital. La promotora Superlativo Ocho avanza en la tramitación ambiental necesaria para poner en marcha un alojamiento con capacidad para cinco habitaciones y 44 huéspedes en las cercanías de la estación de trenes Málaga María Zambrano y del centro comercial Vialia.

El proyecto, bautizado con el nombre de Superlativo Vialia I, contempla la reforma de los bajos de un edificio localizado en la calle Eslava.

La empresa ofrece "una estancia en cápsulas diseñadas para viajeros solitarios, mochileros y nómadas digitales".

Si bien ahora la iniciativa se encuentra en la vía de calificación ambiental, en marzo del año pasado la empresa solicitó la licencia de obras. De acuerdo con los informes técnicos, el uso propuesto es viable y se ajusta a la normativa vigente.

Distribución y capacidad

El local tiene una superficie total de 271,76 metros cuadrados y contará con cinco habitaciones, todas ellas con aseos privados.

Tres de estas habitaciones tendrán capacidad para seis plazas cada una. Hay otra habitación con capacidad para 14 plazas y otra de 12 plazas.

Las habitaciones tendrán superficies que oscilan entre 19,84 metros cuadrados (+5,34 m² de baño) y 37,13 metros cuadrados (con entrada de 2,8 m² y baño de 8,05 m²). Dos de las habitaciones contarán con entrada independiente.

Además, el hostel dispondrá de:

Salón social de 27,26 m²

Recepción de 5,61 m²

Zona de distribución y cocina de 20,15 m²

Objetivo del proyecto

El proyecto busca ofrecer una alternativa de alojamiento económico y moderno en el centro de Málaga, adaptándose a las tendencias del turismo joven y de corta estancia.

No es el primero de los hostels que ya explota Superlativo en Málaga capital. De hecho, ya cuenta con uno en la zona de la Trinidad. "Estamos transformando la manera en que te alojas en la ciudad: con un diseño increíble, cápsulas súper cómodas, espacios sociales vibrantes y precios que no te romperán el banco", se indica en la web de este establecimiento.